Более 100 развлекательных площадок откроются в День защиты детей

1 июня для красноярских детей будет работать более 100 интерактивных площадок, сообщили 29 мая в пресс-службе администрации города. Руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова рассказала, что в День защиты детей во всех районах города организуют развлекательные мероприятия для ребят всех возрастов, юные горожане смогут посетить интерактивные и спортивные площадки.

Пройдут эстафеты, чемпионат по прыжкам на скакалке, игры в «классики», «твистер» и фрисби, мастер-класс по зумбе. Ребята смогут принять участие в народных потехах, викторинах, мастер-классах по оригами, бумагопластике, изготовлению кукол, квиллингу, рисованию на песке, кляксографии. Детей научат сочинять сказки, делать аквагрим, складывать гигантский пазл, играть на музыкальных инструментах, пригласят на постановку спектаклей настольного, пальчикового и эко-театров. Для гостей мероприятия откроют фотозоны, а родители смогут получить бесплатную консультацию психолога, дефектолога и логопеда.

Напомним, традиционный детский карнавал в этом году по решению чиновников пройдет по проспекту Мира не в будний день 1 июня, а в воскресенье 11 июня в рамках празднования Дня города.

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По данным главного управления образования, на три летних месяца отдыхать отправляются 95 тысяч учеников 1-10 классов красноярских школ. По линии системы образования около 20 тысяч школьников будут охвачены различными формами отдыха. Более 6 тысяч детей отдохнут в загородных лагерях, 12,5 тысяч детей — на пришкольных площадках, около 800 ребят отправятся в профильные лагеря экологической направленности. На базе 19 центров дополнительного образования будут работать развлекательные и образовательные площадки. Любой ребёнок вне зависимости от места жительства сможет прийти на занятие или мастер-класс по декоративно-прикладному искусству, художественному творчеству. Графики опубликуют на сайтах учреждений.