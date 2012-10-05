Звезды эстрады споют в центре Красноярска

Известный меценат в честь своего 80-летия сделает подарок красноярцам: в зоопарке пройдет праздник детства, юных горожан ждут бесплатные кинопоказы, а на центральной площади выступят звезды эстрады. Как сообщили в пресс-службе мэрии, все это будет приурочено к юбилею Хазрета Совмена, который 1 мая отметил свое 80-летие.

Напомним, Хазрет Совмен — государственный деятель, предприниматель-золотопромышленник, основавший в Красноярском крае одну из крупнейших в мире золотодобывающих компаний. В течение многих лет он оказывает Красноярску значительную поддержку, реализует благотворительные проекты.

«Сам Хазрет Меджидович считает себя сибиряком, а наш город и край — родным домом, и он принял решение разделить радость именинного праздника с самыми близкими людьми — красноярцами», — пояснили в администрации.

С 1 по 5 июня Благотворительный фонд Хазрета Совмена проведет в столице края масштабные празднования.

В первую очередь подарки получат дети. В честь Дня защиты детей 1 июня посещение парка флоры и фауны «Роев ручей» будет для них бесплатным. Для маленьких посетителей подготовят сюрпризы, подарки и специальную концертную программу «Добро пожаловать в школу чародейства и волшебства дедушки Роя».

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В тот же день в 10:00 на острове Татышев начнется турнир по мини-футболу на призы Хазрета Совмена, в нем примут участие 16 команд, представляющих детские дома. На острове будут работать тематические площадки с аниматорами, футбольными конкурсами для участников. Все ребята получат сладкие призы, а победители и призёры — кубки, медали, грамоты и специальные призы от благотворительного фонда.

Также 1, 3 и 4 июня состоятся бесплатные кинопоказы в кинотеатрах «Мечта» и «Дом кино». Их расписание в пресс-службе пока не уточнили.

Для взрослых красноярцев 3 июня на площади перед Большим концертным залом пройдет большой праздничный концерт, начало в 20 часов. Перед красноярцами выступит ансамбль «Енисейские зори», специально приглашённые гости. Хедлайнером вечера станут Анжелика Варум и Леонид Агутин (начало выступления — в 21 час).

Завершится концерт фейерверком.