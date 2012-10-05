«Ему было очень больно»: автоледи отбросила мотоциклиста на припаркованное авто

В Красноярске на ул. Шахтеров автоледи отбросила мотоциклиста на припаркованный автомобиль, сообщили 30 мая очевидцы происшествия.

Авария произошла сегодня днем в Советском районе. По предварительным данным, женщина на автомобиле Mitsubishi, не убедившись в безопасности маневра, поворачивала с ул. Шахтеров налево, на ул. Гагарина, и сбила мотоциклиста, проезжавшего перекресток прямо по ул. Шахтеров.

От удара 28-летний мужчина отлетел в стоящую на обочине Toyota. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

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«Мотоциклист ехал совсем не быстро. Поток очень плотный был, мы подъехали сразу после ДТП. Мотоциклист, по первым признакам, трезв, в полном адеквате, в шлеме и экипировке. Удар пришелся четко в его ногу, после чего мотоцикл упал и катился боком. До самой „короллы“. Ногу сломало в двух местах с огромным смещением. Один из переломов открытый, ему было очень больно, но он держался изо всех сил», — рассказал очевидец.

Мужчина отметил, что прохожие сразу оказали парню первую помощь, а затем «поймали» проезжавшую мимо скорую и его передали врачам.