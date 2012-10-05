«КРАСЭКО» восстановило электроснабжение в пострадавшем от пожаров поселке Тиличеть

Специалисты компании «КРАСЭКО» за двое суток смогли ликвидировать последствия пожаров в Канске и поселке Тиличеть Нижнеингашского района. В результате пожаров без электричества остались сотни жителей, не работали социальные объекты.

Как рассказал Newslab.ru главный инженер «КРАСЭКО» Александр Карловский, в Тиличети полностью сгорело 26 опор ЛЭП, повреждена одна подстанция. «В ходе осмотра мы поняли, что восстановить электроснабжение силами местных специалистов мы не сможем. Тогда было решено вызвать подмогу из Нижней Поймы — это в 130 километрах от Тиличети. Поскольку более-менее нормальная дорога была отрезана от поселка из-за сгоревшего моста, пришлось добираться по второй. По той, где переворачиваются КамАЗы, а высота колеи составляет 1,2 метра», — сообщил он.

В Тиличети без электричества остались почти 500 человек: электроэнергии не было в жилых домах, социальных объектах, была повреждена огнем водонапорная башня. Губернатор Красноярского края дал распоряжение восстановить электроснабжение в кратчайшие сроки.

«Мы направили на помощь еще три бригады с соседних участков: Канска, Бородино, Иланского. Всего в ликвидации участвовало 19 человек и семь единиц спецтехники», — пояснил Александр Карловский.

В Канске огонь оставил без электричества 4300 человек. Полностью сгорели 60 опор, было повреждено две подстанции, одна из которых сгорела полностью. По словам Карловского, восстановительные работы осложняло сильное задымление и непотушенные очаги пожаров. Сотрудники — 45 человек — поначалу не могли подойти к объектам даже в средствах защиты.

Тем не менее, электроснабжение в обоих населенных пунктах было восстановлено всего за двое суток — к 27 мая. На совещании, посвященном ЧС, глава края Виктор Толоконский выразил коллективу «КРАСЭКО» благодарность за слаженную работу и оперативную ликвидацию последствий разрушительных пожаров в Тиличети.