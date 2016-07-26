Спаленный пожарами мост на востоке края начали восстанавливать

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский посетил поселок Тиличеть Нижнеингашского района, где 24 мая из-за сильного ветра огонь уничтожил 14 жилых домов и мост через реку Пойма. Также огнем были повреждены линии электропередачи. Без крыши над головой остались 33 человека, включая 4 детей. В результате пожара погиб один житель поселка.

Накануне руководитель региона осмотрел улицы, где сгорели дома, уничтоженный мост длиной 65 метров, посетил поселковый фельдшерско-акушерский пункт и здание школы, которое местные жители смогли уберечь от огня.

Виктор Толоконский пообщался с персоналом школы и жителями поселка, поблагодарив их за помощь в тушении пожаров, после чего провел совещание по вопросам восстановления инфраструктуры.

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Глава Нижнеингашского района Пётр Малышкин доложил, что электроснабжение на территории поселка восстановлено, в штатном режиме работают торговые точки, оказывается медицинская и другая помощь. Все погорельцы расселены, им оказали необходимую поддержку, доставили продукты питания, предметы первой необходимости. Материальная помощь из бюджета края выплачена в полном объеме. До 1 июня пострадавшим предоставят семена и картофель. Также по просьбе населения планируется доставка в муниципалитет кормов для животных.

Виктор Толоконский попросил главу района дополнительно обсудить с каждой пострадавшей семьей индивидуальные вопросы восстановления имущества и обеспечения всем необходимым.

Министр транспорта края Сергей Еремин, назначенный куратором ликвидации последствий пожара в поселке Тиличеть, проинформировал о начале восстановления моста через реку Пойма. Объект должен быть восстановлен в ближайшие недели. Виктор Толоконский поручил Сергею Еремину в максимально короткие сроки обеспечить погорельцев постоянным жильем.

Также глава края поручил министру строительства и ЖКХ края Николаю Глушкову организовать работу по строительству нового спортивного зала и пищеблока для поселковой школы. Руководителю агентства информатизации и связи края Денису Гусарову он поручил рассмотреть вопрос обеспечения поселка Тиличеть устойчивой сотовой связью, а руководству района совместно с краевым МЧС — проработать предложения по усилению мер пожарной безопасности в районных населенных пунктах.

«Нужно уделить максимум внимания помощи жителям пострадавшего от пожара поселка Тиличеть, — обратился к участникам совещания Виктор Толоконский. — Это жизнеспособное село, здесь есть и люди старшего поколения, и молодые семьи. Поэтому вопросы проведения в порядок всей коммунальной и жилищной инфраструктуры также должны быть проработаны максимально оперативно и качественно».

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Напомним, на минувшей неделе пожары охватили пять населённых пунктов края — Канск, Лесосибирск и посёлок Стрелка, посёлок Малая Кеть Бирилюсского района, посёлок Тиличеть Нижнеингашского.

Огнём повреждены четыре лесопромышленных базы, одна перевалочная база и одна пилорама, 130 жилых домов, в которых проживали более 500 человек, в том числе 67 детей.