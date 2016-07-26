>
>
Спаленный пожарами мост на востоке края начали восстанавливать
Новости
/
Общество
,
В Красноярском крае

Спаленный пожарами мост на востоке края начали восстанавливать

29 мая 12:23
1

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский посетил поселок Тиличеть Нижнеингашского района, где 24 мая из-за сильного ветра огонь уничтожил 14 жилых домов и мост через реку Пойма. Также огнем были повреждены линии электропередачи. Без крыши над головой остались 33 человека, включая 4 детей. В результате пожара погиб один житель поселка.

Накануне руководитель региона осмотрел улицы, где сгорели дома, уничтоженный мост длиной 65 метров, посетил поселковый фельдшерско-акушерский пункт и здание школы, которое местные жители смогли уберечь от огня.

Виктор Толоконский пообщался с персоналом школы и жителями поселка, поблагодарив их за помощь в тушении пожаров, после чего провел совещание по вопросам восстановления инфраструктуры.

Сгоревший поселок
Фото: пресс-служба губернатора
Сгоревший поселок
Фото: пресс-служба губернатора
Последствия пожара в поселке Тиличеть
Фото: пресс-служба губернатора
Последствия пожара в поселке Тиличеть
Фото: пресс-служба губернатора
Сгорел мост через реку Пойму
Фото: пресс-служба губернатора
Губернатор Виктор Толоконский на месте ЧП
Фото: пресс-служба губернатора

Материалы по теме
Расследовать дела о разрушительных пожарах в Красноярском крае будут москвичи

Глава Нижнеингашского района Пётр Малышкин доложил, что электроснабжение на территории поселка восстановлено, в штатном режиме работают торговые точки, оказывается медицинская и другая помощь. Все погорельцы расселены, им оказали необходимую поддержку, доставили продукты питания, предметы первой необходимости. Материальная помощь из бюджета края выплачена в полном объеме. До 1 июня пострадавшим предоставят семена и картофель. Также по просьбе населения планируется доставка в муниципалитет кормов для животных.

Виктор Толоконский попросил главу района дополнительно обсудить с каждой пострадавшей семьей индивидуальные вопросы восстановления имущества и обеспечения всем необходимым.

Министр транспорта края Сергей Еремин, назначенный куратором ликвидации последствий пожара в поселке Тиличеть, проинформировал о начале восстановления моста через реку Пойма. Объект должен быть восстановлен в ближайшие недели. Виктор Толоконский поручил Сергею Еремину в максимально короткие сроки обеспечить погорельцев постоянным жильем.

Также глава края поручил министру строительства и ЖКХ края Николаю Глушкову организовать работу по строительству нового спортивного зала и пищеблока для поселковой школы. Руководителю агентства информатизации и связи края Денису Гусарову он поручил рассмотреть вопрос обеспечения поселка Тиличеть устойчивой сотовой связью, а руководству района совместно с краевым МЧС — проработать предложения по усилению мер пожарной безопасности в районных населенных пунктах.

«Нужно уделить максимум внимания помощи жителям пострадавшего от пожара поселка Тиличеть, — обратился к участникам совещания Виктор Толоконский. — Это жизнеспособное село, здесь есть и люди старшего поколения, и молодые семьи. Поэтому вопросы проведения в порядок всей коммунальной и жилищной инфраструктуры также должны быть проработаны максимально оперативно и качественно».

Материалы по теме
Скандалы недели в Красноярске: край в огне
Три человека погибли, сотни лишились всего

Напомним, на минувшей неделе пожары охватили пять населённых пунктов края — Канск, Лесосибирск и посёлок Стрелка, посёлок Малая Кеть Бирилюсского района, посёлок Тиличеть Нижнеингашского.

Огнём повреждены четыре лесопромышленных базы, одна перевалочная база и одна пилорама, 130 жилых домов, в которых проживали более 500 человек, в том числе 67 детей.

Толоконский Виктор Александрович
Толоконский Виктор Александрович
Губернатор Красноярского края
Еремин Сергей Васильевич
Еремин Сергей Васильевич
Министр транспорта Красноярского края
Глушков Николай Сергеевич
Глушков Николай Сергеевич
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать