«Росатом» поможет развитию культуры в Зеленогорске

Зеленогорск посетила экспертная группа проекта «Территория культуры Росатома» для того, чтобы проверить, как обстоят дела в культурной сфере города. Эксперты несколько дней оценивали работу учреждений культуры, обсуждали успехи и проблемы, связанные с финансированием и кадровыми вопросами.

В состав экспертной группы вошли специалисты музейного дела, менеджмента, организаторы культурных мероприятий международного уровня, представители краевой филармонии и другие. По словам ведущего специалиста управления по работе с регионами ГК «Росатом» Оксаны Конышевой, госкорпорация поможет коллективам в атомных городах найти новые пути развития, даст рекомендации, проведет мастер-классы. «Также для нас важно найти звездочки в закрытых городах, чтобы помочь им реализоваться на более высоком профессиональном уровне», — пояснила она.

«Для города ваш визит — это событие, — обратилась к делегации на организационном совещании заместитель главы администрации Зеленогорска по вопросам социальной сферы Лариса Коваленко. — Нельзя развиваться, ориентируясь только на свои собственные представления, важен взгляд со стороны. Город сейчас активно развивается, и мы считаем, что нельзя делать инвестиции в экономику, не делая инвестиций в культуру, образование, социальную сферу».

Зеленогорск стал пятым из 13 ЗАТО, которые посетят эксперты. Они сделают аналитическое заключение по итогам работы во всех городах.

Росатом уже много лет проводит социокультурные проекты для жителей закрытых городов. В 2007 году стартовала большая программа «Территория культуры Росатома», которая знакомит жителей с известными творческими коллективами, а также поддерживает местные таланты. Девиз программы: «В закрытом городе культура должна быть открытой».