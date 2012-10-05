Нашелся желающий отремонтировать красноярский Коммунальный мост

Участником нового аукциона на ремонт красноярского Коммунального моста стала лишь одна компания — заявка поступила только от ООО УСК «Сибиряк», который и будет ремонтировать переправу. Информация об этом содержится в материалах аукциона на сайте госзакупок.

Напомним, объявленные в конце апреля торги не привлекли ни одного потенциального подрядчика, поэтому 12 мая власти объявили новый аукцион. 29 мая закончился прием заявок от желающих заняться ремонтом моста.

В документах закупки указано, что на участие в аукционе поступила только одна заявка — от ООО «Сибиряк». 30 мая комиссия уже рассмотрела единственную заявку и признала ее соответствующей требованиям.

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В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в торгах поступила только одна заявка, аукцион признается несостоявшимся. А контракт заключается с участником, подавшим единственную заявку, по цене не выше начальной (максимальной) цены контракта — 385,5 млн рублей. Отметим, если бы на аукцион заявилось больше фирм, торги прошли бы 1 июня.

В ближайшее время с компанией «Сибиряк» заключат контракт, и она приступит к работам.