«Красноярскэнергосбыт» принимает потребителей по новым адресам

В связи со строительно-ремонтными работами в офисе Пригородного межрайонного отделения ПАО «Красноярскэнергосбыт» (Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 32) до конца 2017 года изменились адреса приема населения и юридических лиц, сообщили в компании.

Прием физических лиц, прием заявлений, писем и иной корреспонденции будет осуществляться по адресу: Красноярск, ул. Академика Павлова, 1, строение 2. Контактный телефон группы по работе с физическими лицами: (391) 237-18-85; телефон приемной: (391) 237-18-82.

Юридическим лицам по вопросам, связанным с договорами на энергоснабжение, расчетами и начислениями за потребленную электроэнергию, предоставлением показаний расчетных приборов учета электроэнергии, получением платежных документов, актами сверки расчетов, можно обращаться по адресу: Красноярск, ул. Борисевича, 22. Контактные телефоны группы договорной работы: (391) 237-18-86, (391) 220-82-34; контактные телефоны группы по работе с юридическими лицами (расчеты): (391) 237-18-84, (391) 237-18-83.

Адреса электронной почты и номера телефонов сотрудников Пригородного межрайонного отделения остались прежними.

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Отметим, Пригородное МРО ПАО «Красноярскэнергосбыт» обслуживает потребителей Березовского, Большемуртинского, Емельяновского, Сухобузимского районов, а также городов Дивногорск, Железногорск и Сосновоборск.

Ремонт планируется до конца 2017 года.