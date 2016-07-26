Ученики «Роснефть-класса» получили сертификаты выпускников

20 мая в красноярском лицее № 7 (Менжинского, 15) состоялся публичный отчет 11-го «Роснефть-класса». Учащиеся представили свои достижения за 2 года, получили сертификаты выпускников и удостоверения о получении рабочих специальностей.

Создание специализированных классов — это планомерная работа «Роснефти» по формированию собственного кадрового резерва. С 2007 года «Роснефть» и «Ванкорнефть» приступили к реализации на территории Красноярского края проекта непрерывного образования «Школа-вуз-предприятие», в результате которого подобные классы были открыты в Туруханске, Красноярске и Ачинске.

«Роснефть-класс» — это профильный класс, сформированный в результате конкурсного отбора, работающий по углубленным программам, ориентированный на выбор профессий, востребованных нефтяным бизнесом. Будущих учеников проверяют на знание профильных предметов (математики, физики, химии), проводят психологическое тестирование, при наличии оценивают портфолио и резюме. Тем, кто пройдет отбор, предстоит углубленно изучать профильные дисциплины, участвовать в олимпиадах и научно-практических конференциях, познакомиться со своим будущим местом учебы — Институтом нефти и газа СФУ.

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Обучение в «Роснефть-классе» рассчитано на 2 года (10 и 11 класс), соответствует государственным стандартам среднего общего образования и является бесплатным. В Красноярске «Роснефть-класс» открыт на базе лицея № 7 в 2008 году.