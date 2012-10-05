Власти Зеленогорска пять лет не могут найти деньги на ремонт крыши детского сада

Зеленогорский детский сад № 28 «Жарки», кровля которого в 2012 году была признана изношенной на 80%, уже пять лет стоит без ремонта. Пока местные власти ищут средства на капитальный ремонт, с началом каждого дождя вода стекает по потолкам и стенам.

По словам депутата Законодательного Собрания края Сергея Титова, Зеленогорск является одним из самых богатых городов в крае. В нем проживают около 60 тысяч человек, а годовой бюджет превышает 2 млрд рублей.

«Странно, что власти не могут выделить 6 млн на капитальный ремонт крыши садика, а предпочитают латать дыры», — посетовал Титов.

Парламентарий пояснил, что было подано обращение в администрацию Зеленогорска, которая ответила, что ждет выделения средств из краевого Минфина. «В личной беседе глава администрации Александр Эйдемиллер попросил посодействовать с выделением средств. Я отправился в Минфин, а там мне неожиданно сообщили, что ремонт садика у мэрии не является приоритетом — он стоит в списке на четвертом месте. Более, того сам Минфин удивлен, почему, имея такой огромный бюджет, местные власти не могут отремонтировать кровлю», — сообщил Титов. Депутат добавил, что направит в прокуратуру Зеленогорска обращение с требованием через суд заставить власти незамедлительно провести ремонт кровли.

Александр Эйдемиллер сначала заявил Newslab.ru, что ремонт кровли «Жарков» стоит на втором месте, но, подняв документы в ходе разговора, обнаружил, что место у детского сада действительно четвертое. «Я, конечно, разберусь, почему так получилось, и сделаю определенные выводы. В начале 2017 года у нас были депутаты Заксобрания — как раз поднимался вопрос о ремонте этого детского сада. Была дана четкая команда, чтобы он стоял на втором месте в очереди на ремонт — после детсада № 24. Ремонт этой кровли — одна из самых первоочередных для нас задач», — сообщил глава администрации города.

Эйдемиллер добавил, что по результатам сессии, которая состоится в июне, будет ясно, сколько денег у города осталось с прошлого года и как обстоят дела с собственной доходной базой. Если у Зеленогорска будет достаточно собственных средств на ремонт детсада № 28, то работы начнут уже в этом году, не дожидаясь субсидий из краевого бюджета.