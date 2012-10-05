Красноярский детсад с текущей крышей и дырами в окнах оставили без капремонта

Родители воспитанников красноярского детского сада № 309, расположенного по адресу ул. Воронова, 16 Д, продолжают добиваться от властей, чтобы в здании провели капитальный ремонт — в детском саду протекает крыша, а в окнах огромные щели.

«Зданию 31 год, и капитальный ремонт ни разу здесь не проводился, — пожаловалась Ольга Никонова, чей ребенок ходит в этот детский сад. — В спальне течет крыша, стены встали от сырости шубой, в окнах образовались щели, которые мы еле-еле затыкаем. Зеленая роща — район, в котором проживает много многодетных и малоимущих, родителям сложно собрать деньги на ремонт. Мы уже скидывались по 2,5 тысячи рублей на косметический ремонт, чтобы на наших детей хотя бы штукатурка не сыпалась. Теперь нам заведующая предложила внести деньги, чтобы заменить пять окон».

По словам Никоновой, в управлении образования обещали отремонтировать крышу в этом году, заложили на это деньги, но потом средства перенаправили на другие цели.

Материалы по теме «Заставляли пить кефир»: красноярец пожаловался на притеснения и поборы в детсаду

Депутат Законодательного Собрания края Александр Глисков, к которому в прошлом году обратились родители с просьбой помочь разобраться в ситуации, подтвердил, что управление сначала одобрило проведение ремонта, но потом у него нашлись другие приоритеты.

В пресс-службе управления образования администрации города со ссылкой на заведующую садиком заявили, что летом планируется сделать ремонт в группах и коридорах. Также у детского сада есть материалы для частичной замены кровли. Сейчас ведется составление сметы.