Департаменты горхозяйства и градостроительства вышли в лидеры по финансовым нарушениям

Контрольно-счетная палата Красноярска по итогам 2016 года нашла наибольшее количество финансовых нарушений у департамента градостроительства и департамента городского хозяйства администрации краевого центра. Такие данные ведомство представило на сессии Горсовета 30 мая.

В департаменте градостроительства больше всего вопросов вызвало Управление капитального строительства: нарушений найдено почти на 149 млн рублей. В департаменте горхозяйства специалисты Контрольно-счетной палаты выявили нарушения в работе Управления по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления, дорожного ремонтно-строительного предприятия Ленинского района и Дирекции специализированного жилищного фонда. Сумма нарушений составила 139 млн рублей. В ведомстве отметили, что в структуре финансовых нарушений на долю каждого из департаментов приходится более 40% нарушений от общей суммы в 346 млн рублей.

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Кроме того, департамент горхозяйства лидирует в общем рейтинге по результатам проверки — 90 нарушений. В «тройку» также вошли Главное управление социальной защиты города и администрация Кировского района.

Всего Контрольно-счетная палата проверила потраченные 2,5 млрд рублей и нашла 436 нарушений. По сравнению с 2015 годом, сумма нарушений к объему проверенных средств увеличилась с 11 до 13,5 %. Около 60 % нарушений приходится на нарушения в сфере муниципальных закупок, 18 % — при формировании и исполнении бюджета города.