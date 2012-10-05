Эдхам Акбулатов занял 24 место в национальном рейтинге мэров

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов вошел в первую группу «Национального рейтинга» мэров столиц регионов России, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ подготовили исследование, посвященное оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров России за апрель-май 2017 года.

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В рейтинг включены мэры 88 городов России. В их число входят руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. В рейтинг не включены представители Московской и Ленинградской областей в связи с отсутствием у этих регионов собственных административных центров. Хронологические рамки рейтинга охватывают апрель-май 2017 года.

По итогам исследования, глава Красноярска Эдхам Акбулатов занял 24 место в первой группе «Национального рейтинга». В этой же группе находятся главы городов: Москва, Казань, Краснодар, Санкт-Петербург и других. Мэры Новосибирска, Томска и ряда других городов входят в состав второй и третьей групп «Национального рейтинга», занимая 53 и 51 места соответственно.