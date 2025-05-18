«Проспект Мира станет пешеходным»: Эдхам Акбулатов дал интервью в автомобиле (видео)

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов в интервью для проекта «Бла Бла Car» рассказал о том, что однажды в будущем пр. Мира станет пешеходным, а также отметил, что его беспокоит уровень профессионализма людей, с которыми он работает.

По замыслу проекта ведущий телеканала «Прима» Сергей Рубцов устраивает по городу автоэкскурсию для тех, кто может сделать Красноярск удобнее и уютнее, и беседует с ними прямо в автомобиле.

«Накануне сезона благоустройства в Красноярске мы устраиваем поездку по городу бизнесменам, политикам, общественным деятелям — всем, кто может повлиять или влияют своим словом и делом на то, как изменится город», — рассказал автор проекта и ведущий Сергей Рубцов.

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В гостях у него уже побывали общественные деятели и бизнесмены. Участники рассуждали о том, почему провалился проект платных парковок, о строительстве храма, о грязи на дорогах, засилье рекламного мусора на улицах, о том, как можно принципиально по-новому строить новые районы и многом другом.

Интервью «на ходу» дал и мэр города Эдхам Акбулатов. Он рассказал о планах по обустройству пр. Мира, посетовал, что публичные слушания — это формальность, а также затронул ряд других важных для красноярцев вопросов.

Интервью с Эдхамом Акбулатовым в проекте «Бла Бла Кар» можно посмотреть сегодня в 19:00 на телеканале «Прима».