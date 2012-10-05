Погорельцев хотят заселить в многолетний долгострой (видео)

Для погорельцев из Канска доделают недостроенную пятиэтажку, сообщил 1 июня министр строительства и ЖКХ Красноярского края Николай Глушков.

Напомним, в Канске 24 мая из-за пожара, начавшегося с лесопильного производства, сгорело 73 частных дома, без жилья остались более 200 человек. Министр МЧС России Владимир Пучков пообещал, что в новые дома люди смогут заехать в сентябре — губернатор установил срок до 15 сентября, и до конца этого же месяца строителям предстоит устранить все недочеты.

Сегодня Николай Глушков рассказал: у властей есть решение, которое позволит выполнить работу в срок. Они планируют достроить для погорельцев пятиэтажный дом на 60 квартир в 6-м Северо-Западном микрорайоне, который стоит без подрядчика уже несколько лет.

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«Решения приняты, протокол подписан, в понедельник я докладываю Виктору Александровичу Толоконскому. Если эта схема будет утверждена, деньги у нас в бюджете есть, мы очень быстро начнем переделывать проект, заходить на площадку и заканчивать строительство этого дома», — заверил Николай Глушков.



Стоимость работ предварительно оценена в 45 млн рублей.