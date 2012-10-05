В красноярских Черемушках отметили праздник двора и высадили деревья

30 мая жители дома по ул. Машиностроителей, 11, в Красноярске вместе с сотрудниками Городской управляющей компании «Жилфонд» и активистами «Зеленой дружины» провели праздник двора и высадили десятки деревьев и кустарников.

Праздничные мероприятия приурочили к экологическому марафону, который проводит общественная организация «Зеленая дружина» при поддержке Сибирской генерирующей компании, и 75-тилетию Ленинского района, который следом за Октябрьским, Железнодорожным и Центральным районами присоединился к масштабной акции по озеленению города.

«Праздник двора показывает, насколько важно взаимодействие управляющей компании с жителями. Активная позиция собственников жилья помогает нам оперативно решать не только вопросы текущих ремонтов, содержания дома и придомовой территории, но и благоустройства. Нашим полезным и красивым подарком стали лиственницы, березы, акация и сирень. Вместе с гостями праздника мы их высадили очень быстро, а напоминать о нашей слаженной работе они будут многие годы», — отмечает технический директор ГУК «Жилфонд» Константин Бородин.

Материалы по теме Фоторепортаж: Элегантные Черёмушки Тлен и тапочки в окне

Праздник двора длился 2 часа. На придомовой территории работали локации для детей. Ребятам делали аквагрим, угощали сладкой ватой, дарили яркие надувные шары. Ведущие праздника проводили конкурсы и викторины, в которых могли принять участие все гости праздника. Победителям вручали сладкие призы, предоставленные Сибирской генерирующей компанией и ГУК «Жилфонд». Музыкальное сопровождение праздника обеспечил вокальный дуэт «Новая версия».

«Наш праздник собрал жителей всех окрестных домов. Приятно, что наша управляющая компания помогает налаживать добрососедские отношения. А как мы радовались, когда узнали, что теперь во дворе будет еще зеленее! Давно хотели посадить березки. Когда нам предложили провести экомарафон во дворе — сразу согласились. Мы теперь с соседками зеленые дружинники», — делится впечатлениями председатель дома ул. Машиностроителей, 11, Зоя Тельпухова.

На следующей неделе во дворах домов ГУК «Жилфонд» начнутся «Цветочные недели». Придомовые территории украсят 13 000 цветов.