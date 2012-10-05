Красноярцы высаживают в своих дворах деревья и кустарники

Зеленая эстафета экологического марафона прошла уже в трех районах Красноярска. Специалисты ГУК «Жилфонд» вместе с жителями и активистами «Зеленой дружины» высаживают во дворах домов деревья и кустарники.

На этой неделе к акции по озеленению города, которую проводит общественная организация «Зеленая дружина» при поддержке Сибирской генерирующей компании, подключились Октябрьский, Центральный и Железнодорожный районы. 130 деревьев и кустарников во дворах домов ГУК «Жилфонд» вместе с жителями посадили сотрудники Городской управляющей компании и дружинники.

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«Сейчас начался самый активный период благоустройства дворов. Очень приятно осознавать, что наша совместная работа с жителями в этом направлении помогает делать город зеленее, ярче, и мы будем продолжать это делать в будущем. Вместе с собственниками жилья наши сотрудники уже высадили красивые елочки, березы, лиственницы, кусты рябины и боярышника. Многие подошли к этому творчески, заранее продумывали композицию и дизайн озеленения. С уверенностью могу сказать, что многие наши дома в этом году создадут серьезную конкуренцию в конкурсе на самый благоустроенный двор», — отметила генеральный директор ГУК «Жилфонд» Наталья Жавнова.

Экологический марафон в этом году пройдет в два этапа — весной и осенью. В рамках акции во всех районах города «постоянную прописку» получат 1 500 деревьев и кустарников: ель, боярышник, лиственница, береза, яблоня, рябина, сирень, акация. А уже в начале лета во дворах многоквартирных домов начнутся «Цветочные недели». Придомовые территории украсят 13 000 цветов.