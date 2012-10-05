В Красноярской епархии рассказали о темах юбилейной выставки «Сибирь православная»

С 7 по 13 июня в Красноярске, в МВДЦ «Сибирь» пройдет десятая юбилейная выставка-ярмарка «Сибирь православная». Ее организует выставочная компания «Красноярская ярмарка» совместно с Красноярской епархией.

По словам куратора выставки иерея Максима Золотухина, она уже вызвала небывалое оживление среди верующих людей.

«На выставке, как и все предыдущие годы, будет представлено внушительное количество христианских святынь, — рассказал отец Максим. — Это и полюбившиеся всем красноярцам иконы Божией Матери „Всецарица“, „Казанская“, „Владимирская“, и редчайший список иконы Божией Матери на руках Праведной Анны. Красноярцы впервые увидят уникальные экспонаты музея „Современного христианского искусства“ из Лесосибирска, а также Красноярского Краеведческого музея, впервые представленные после реставрации».

Однако главное отличие юбилейной выставки, по мнению организаторов, — это особая духовная составляющая выставочных мероприятий. Впервые в Красноярске выступит известный миссионер — проповедник протоиерей Андрей Ткачев (Москва). Также в рамках выставочных мероприятий пройдут ежедневные лекции известного ученого, публициста Марианны Дворецкой (Санкт-Петербург), посвященные духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.

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Известные красноярские священники Андрей Дорогов, Родион Петриков и другие поделятся опытом миссионерской и духовно-просветительской работы. Цикл лекций будет предварять ежедневное молитвенное стояние в память о разрушенном Богородице-Рождественском кафедральном соборе.

Отметим, что в этом году по благословению митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона десятая юбилейная выставка посвящена возрождению кафедрального собора Красноярска.