Пешеход ловко увернулся от грузовика и спровоцировал ДТП (видео)

В Ленинском районе Красноярска грузовик сбил светофор, пытаясь объехать растерянного пешехода. ДТП произошло в полдень 1 июня на перекрестке ул. Чайковского — Юности.

На кадрах с уличной камеры наблюдения видно, как человек выбегает на регулируемый пешеходный переход прямо перед мчащимся грузовиком. Однако по видео непонятно, на какой сигнал светофора они двигались и работал ли он вообще. Водитель грузовика, пытаясь уберечь пешехода, объехал его и врезался в дорожный знак со светофором, повалив конструкцию. В это время пешеход испуганно метался по проезжей части, где проезжала еще одна машина, а потом убежал.

Интернет-пользователи предположили, что пешеход переходил дорогу на красный сигнал светофора, но при этом отметили его ловкость.

В пресс-службе ГИБДД Newslab.ru рассказали, что люди в ДТП не пострадали, в настоящее время на месте работают сотрудники ДПС. На какой сигнал двигались участники — выясняется.