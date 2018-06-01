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Пешеход ловко увернулся от грузовика и спровоцировал ДТП (видео)
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Пешеход ловко увернулся от грузовика и спровоцировал ДТП (видео)

1 июня 15:08
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В Ленинском районе Красноярска грузовик сбил светофор, пытаясь объехать растерянного пешехода. ДТП произошло в полдень 1 июня на перекрестке ул. Чайковского — Юности.

На кадрах с уличной камеры наблюдения видно, как человек выбегает на регулируемый пешеходный переход прямо перед мчащимся грузовиком. Однако по видео непонятно, на какой сигнал светофора они двигались и работал ли он вообще. Водитель грузовика, пытаясь уберечь пешехода, объехал его и врезался в дорожный знак со светофором, повалив конструкцию. В это время пешеход испуганно метался по проезжей части, где проезжала еще одна машина, а потом убежал.

ДТП Чайковского - Юности

Видео: vk.com/kraschp

Интернет-пользователи предположили, что пешеход переходил дорогу на красный сигнал светофора, но при этом отметили его ловкость.

Было ли в грузовике молоко, неизвестно
vk.com/kraschp
Дорожный знак и светофор пришли в негодность
vk.com/kraschp
Водителю придется восстанавливать дорожное имущество за свой счет
vk.com/kraschp

В пресс-службе ГИБДД Newslab.ru рассказали, что люди в ДТП не пострадали, в настоящее время на месте работают сотрудники ДПС. На какой сигнал двигались участники — выясняется.

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