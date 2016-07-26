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Высокопоставленного чиновника таможни арестовали за взятку (видео)
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Высокопоставленного чиновника таможни арестовали за взятку (видео)

31 мая 17:39
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Руководителя таможенного поста в Канске задержали по подозрению во взяточничестве, подтвердили 31 мая в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорта Следственного комитета.

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Накануне масштабных пожаров задержали руководителя Канского таможенного поста Илью Бухонкина. Уголовное дело в его отношении возбудило Западно-Сибирское следственное управление на транспорте. «Он подозревается в получении взятки должностным лицом в крупном размере. В интересах следствия, на данный момент, подробности не разглашаются», — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Яна Стрижева.

коррупция в таможне

Видео: vk.com/lemonkansk

Местные СМИ со ссылкой на собственные источники пояснили: взятку в размере 200 тыс. рублей Илья Бухонкин якобы получил 23 мая, за день до пожаров, а связана она с незаконным «содействием внешнеэкономической деятельности». По данным ИА «Запад24», взяткодателями могли стать иностранцы — владельцы канских лесопилок.

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