Проблемы дорожников и возвращение Хворостовского: пятница в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 2 июня.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в пятницу красноярцев ожидает облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем 2 июня составит 22 °C. Западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

Бойцы Трудового отряда вместе с командирским составом отправятся в Берёзовский район на посадку картофеля. Акция «Картофельное поле» проводится отрядом уже шестой год: традиционно весной либо в начале лета подростки высаживают картофель, в течение лета ухаживают за ним, а осенью выкапывают. Собранный урожай передается нуждающимся пожилым людям, ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

В Центре народного творчества проходит выставка детского рисунка «От портрета до динозавра и всё, что между ними» (0+). В выставочном пространстве размещено более 50 оригинальных авторских работ детей в возрасте от 3 до 14 лет. Здесь и милейшие портреты, и живописные натюрморты, и многофигурные композиции, и даже графика. Выставка для всей семьи начинает свою работу с 10:00.

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В 11:00 в департаменте городского хозяйства расскажут о ходе дорожно-ремонтных работ в Красноярске, о нарушениях, выявленных на объектах, а также о новых изменениях схем дорожного движения. Подробности читайте сегодня на Newslab.ru.

В Доме кино продолжается Большой фестиваль мультфильмов. Детей и их родителей приглашают на мультфильм «Жизнь Кабачка» (12+). Кабачок — это вовсе не овощ, а маленький мальчик. Мультфильм рассказывает о его приключениях, друзьях и первой любви. Начало сеанса в 13:30.

В 18:00 начнется турнир по уличному баскетболу, или стритболу (6+). Летние соревнования по стритбаскету стали традицией и долгожданным для поклонников игры событием, которое с каждым сезоном собирает все большую аудиторию не только среди участников, но и среди зрителей и болельщиков. Место проведения: набережная Енисея, возле Центрального парка.

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В 19:00 в филармонии состоится долгожданный концерт народного артиста России Дмитрия Хворостовского (6+). Артист выйдет на сцену в сопровождении Красноярского академического симфонического оркестра. В предыдущий раз на родине Хворостовский выступал в мае 2015 года в рамках гастрольного тура по стране, посвящённого 70-летию Победы. Тогда на концерт во Дворце им. Ивана Ярыгина пришло более трёх тысяч красноярцев.

В это же время в Гранд-холле «Сибирь» начнется отчетный концерт школы танцев Evolvers (0+).

В Театре оперы и балета пройдет заключительный спектакль в рамках фестиваля «Театральный синдром» (16+). Труппа театра им. Ленсовета покажет постановку «Три сестры» по мотивам произведения Чехова. За этот спектакль режиссер Юрий Бутусов был удостоен Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Лучшая работа режиссера в драме» (2015). Начало в 19:00.

Фото на главной: Pavel Antonov / hvorostovsky.com