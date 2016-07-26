В электронных железнодорожных билетах появились названия вокзалов

Для удобства пассажиров в электронные железнодорожные билеты стали вносить информацию о названии вокзалов отправления и прибытия поезда. Как сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги, это происходит в случаях, когда наименование вокзала не совпадает с наименованием железнодорожной станции отправления и прибытия поезда.

Ранее в проездных документах указывались только названия станций, которое может отличаться от названия вокзала, на ней расположенного. В то же время пассажиры ориентируются в основном по названиям вокзалов. Так, например, отличаются названия Ленинградского вокзала в Москве и станции Москва-Пассажирская-Октябрьская.

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В результате модификации и доработки программного обеспечения сервиса продажи электронных билетов, пассажир уже на стадии оформления билета получает возможность выбрать вокзал отправления и прибытия поезда. В ближайшее время в проездных документах, оформляемых в билетных кассах и терминалах самообслуживания, также будут указываться названия вокзалов.