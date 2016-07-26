Выставку «Первозданная Россия» продлили на две недели

Фотовыставка «Первозданная Россия» продолжит работу в Красноярске: по многочисленным просьбам посетителей организаторы — Сибирская угольная энергетическая компания — решили продлить экспозицию еще на две недели.

«Первозданная Россия» — масштабный культурно-просветительский проект федерального значения, который реализуется с 2014 года по инициативе Русского географического общества и Совета Федерации РФ. В центре проекта — выставка работ лучших российских фотографов, которые показывают красоту страны во всем ее многообразии. Среди авторов — такие мэтры фотографии, как Вадим Гиппенрайтер, советский и российский фотограф-пейзажист, всемирно известный фотограф дикой природы Сергей Горшков и многие другие.

В Год экологии фотобанк проекта значительно обогатился новыми работами и именами. Впервые обновленная фотовыставка была представлена в Москве в Центральном доме художника, где побила все рекорды посещаемости, собрав около 100 тысяч посетителей. Выставка в Красноярске открылась в городе во время Красноярского экономического форума, а ее первым гостем стал губернатор края Виктор Толоконский. Фотовернисаж уже посетили более 25 тысяч человек.

«Потрясающее зрелище! Поистине не зря говорят: „Красота спасет мир!“. Спасибо организаторам за доставленное удовольствие окунуться в атмосферу красоты и добра», — оставил отзыв один из посетителей выставки в Красноярске.

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«Мы увидели другую Россию, которую, к сожалению, не знаем и не замечаем в нашей суете», — поделился впечатлениями гость экспозиции.

«Разве удастся побывать во всех уголках нашей необъятной страны? Конечно, нет. А сегодня это путешествие как будто состоялось. Впечатлений масса!» — написал отзыв красноярец.

Своими эмоциями посетители делились в Книге отзывов. Особенно востребованными такие «живые путешествия» оказались у школьников и студентов: «Первозданную Россию» уже осмотрели учащиеся многих школ города, студенты всех основных вузов, воспитанники кадетских корпусов и Емельяновского детского дома.

Выставка «Первозданная Россия» продолжает свою работу в Гранд-холле «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19) до 13 июня. Вход свободный.