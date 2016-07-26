В Русском географическом обществе высоко оценили выставку «Первозданная Россия»

Выставку «Первозданная Россия», которая сейчас проходит в Красноярске при поддержке компании СУЭК, высоко оценили представители Русского географического общества (РГО). Сегодня в Гранд-холле «Сибирь» руководитель Экспедиционного центра СФО РГО Игорь Спириденко побывал на экспозиции и поделился своими впечатлениями.

Напомним, на выставке представлены работы лучших фотографов — пейзажистов и натуралистов России. Это ключевое мероприятие одноименного фестиваля, который проводится с 2014 года при поддержке Совета Федерации РФ, профильных министерств — культуры и природных ресурсов, Русского географического общества.

«На выставке очень много людей, что говорит о том, что это направление пользуется большой популярностью. Я думаю, что этот опыт нужно продолжать. Огромное спасибо хотелось бы сказать компании СУЭК за организацию такого направления. Следом у нас готовится новая экспозиция, проект Русского географического общества — „Самая красивая страна“. Благодаря компании СУЭК мы пойдем дальше и покажем экспозицию в других регионах, будем работать уже в более широком спектре. Здесь профессиональные фотографии, можно всмотреться в каждую деталь. Фотографии сделаны в том числе и фотографами Русского географического общества. Я знаю, какой это тяжелый труд — поймать нужный кадр», — отметил Игорь Спириденко.

Отметим, что за три года существования выставку посетили свыше 2 млн человек из 70 стран мира. В этом году по инициативе Сибирской угольной энергетической компании впервые «Первозданную Россию» привезли в Сибирь. Первым городом, где открылась экспозиция, стал Красноярск.

Помимо представителей РГО, сегодня на выставку пришли красноярские школьники и студенты. Своими впечатлениями от увиденных пейзажей природы и снимков животных поделился студент КГПУ им. В. П. Астафьева Егор: «Я бывал на очень многих выставках, все они мне запомнились, но эта выставка запомнилась тем, что здесь очень красочные картины, очень четкие. Греет душу и то, что это все из России, это наше, твое, это Родина — это приятно. Мне особенно нравятся пейзажи, здесь есть одна картина — метеостанция на Таганае. Там очень скалистые камни, покрытые снегом, пейзаж, звездное небо, это очень красиво», — отметил он.

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Напомним, открытие выставки «Первозданная Россия» состоялось в апреле на Красноярском экономическом форуме, первым посетителем стал губернатор региона Виктор Толоконский. С тех пор более 10 тысяч красноярцев и гостей города увидели лучшие снимки живописной российской природы. Организаторы отмечают, что экспозиция действительно пользуется огромным спросом у горожан, поэтому было принято решение продлить выставку еще на несколько недель.