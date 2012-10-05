Концерт Агутина и Варум, дизайн-субботник и кукломобиль: первые летние выходные в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске на выходных.

По данным синоптиков Гидрометцентра, на выходных красноярцев ожидает переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем в субботу 3 июня составит 16°C. В воскресенье температура днем достигнет 15°C. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

Суббота 3 июня:

В 11:00 в Центральном парке им. Горького пройдет фестиваль семейного отдыха «Выходи играть!» от телекомпании «АФОНТОВО» и Семейного центра «УМКА» (0+). Праздник направлен на возрождение дворовых игр и воспитание интереса к современным видам семейного досуга. В программе: квесты, футбол на лужайке, Участвуем в квесте, спектакль в кукломобиле, общение с животными, шоу цветного дыма и многое другое.

Провести время творчески можно будет в Культурном пространстве «Каменка», где начнется дизайн-субботник Seasons (0+). Организаторы характеризуют это событие как место, на котором вы оставите частичку себя: посадите дерево, сделаете своими руками подарки близким, сыграете в уличном театре, послушаете музыку и т.д. Начало в 12:00.

На набережной Енисея начнет работу проект Арт-берег (0+). В 16:00 откроется более 20 площадок на любой вкус и возраст: спортивные состязания, творческие локации, подвижные игры, литературные читки произведений, познавательные викторины, различные фотозоны и многое другое. Свою программу представят молодёжные центры, библиотеки, музеи и спортивные клубы города. 0+

В 17:00 на набережная Енисея у «Капитанского клуба» пройдет флешмоб «Живи сердцем» (0+). Красноярцев приглашают присоединиться к созданию огромного сердца из цветных ладошек. Для этого каждый участник обведет свою ладошку и раскрасит ее в любимый цвет, используя обыкновенные мелки. Во флешмобе одновременно будут принимать участие несколько городов России: Абакан, Красноярск, Новосибирск и Краснодар. Каждый участник получит небольшой подарок о доброму, теплому, душевному мероприятию и вместе нарисовать на асфальте огромное сердце т организаторов.

Главным подарков для красноярцев станет бесплатный концерт на Площади Мира, где выступят специальные гости Анжелика Варум и Леонид Агутин (6+). Начало выступления в 21:00. Завершится концерт фейерверком. Такой подарок для всех красноярцев в честь своего 80-летия сделал известный в нашем городе меценат Хазрет Совмен.

Ярким завершением дня станет выступление каскадеров «Битва с драконом» от шоу мототеатра Александра Елагина (16+). Гостей ждут в Центральном парке на малой сцене рядом с кафе Грелка, вход свободный. Начало в 21:30.

Воскресенье 4 июня

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В 10:00 на острове Татышев в третий раз состоится семейный флешмоб «Мамский забег на роликах» (0+). Около 300 мам (а некоторые и с папами) одновременно будут совершать забег на роликах с колясками. Таким образом, мамы заявляют о возможности вести активный образ жизни вместе с маленьким ребенком. Кроме того, в рамках забега пройдет конкурс «Коляска на прокачку». Заявляться можно семьёй или командой мам. Участие в конкурсе бесплатное. Судейская коллегия выберет самую креативную маму или семью, чья коляска поразит больше всех.

Всех желающих приглашают прогуляться по заповеднику до скалы Перья, узнать, откуда появились названия у разных скал заповедника и некоторые интересные факты «из жизни» Столбов (14+). Дети до 18 лет в сопровождении родителей. Сбор группы в 11:00 около кафе Сказка, остановка «Турбаза». Регистрация участников по ссылке.

Отличным завершением выходных станет концерт певицы Луны (18+) в The MODS bar. Ее творчество — это самодостаточное авторское высказывание и душевный диалог со слушателем. Лирика — вырванные страницы из дневника, звук — гипнотический бит и узоры синтезаторов. Луна — певица, завоевавшая обширную аудиторию с помощью простых клипов, снятых на VHS-камеру, и легкой музыки, которую сама исполнительница называет «душевный поп». Начало в 19:00.