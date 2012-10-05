Спасатели в Зеленогорске поймали на реке лодку с малолетними детьми

В Зеленогорске спасатели обнаружили на реке полную детей лодку, сообщили 3 июня в краевом учреждении «Спасатель».

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Плывущую по реке Кан лодку заметили с берега жители Зеленогорска — взрослых в ней не было, а дети, на вид младшие школьники, баловались и могли в любой момент свалиться в воду. Спасатели и полиция срочно выехали на место и действительно обнаружили резиновую лодку, в которой находилось шесть детей в возрасте от 6 до 9 лет. Малолетних путешественников доставили на берег и передали полицейским, которым предстоит разобраться кто должен был за ними присматривать и откуда они взяли лодку.



В пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю напомнили — вода еще не прогрелась, падение из лодки далеко от берега в таких условиях опасно даже для хорошего пловца. Пляжный сезон в этом году откроется не раньше 20 июня.