«Включайте голову»: спасатели призвали красноярцев следить за прогнозами

Жителей Красноярского края просят не пренебрегать прогнозами и предупреждениями. С таким обращением 1 июня выступил заместитель начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Валерий Терешков.

После московского урагана, жертвами которого стали 16 человек, люди начали обвинять сотрудников МЧС России и синоптиков — одни не предсказали проблему, а вторые своевременно не передали предупреждение. Валерий Терешков отметил, что прогнозы погоды и предупреждения о штормовых ветрах регулярно появляются на официальном сайте управления, у синоптиков и в СМИ, но зачастую население их игнорирует.

«Будьте благоразумны и включите голову. В Красноярске есть такая особенность: при прохождении фронта возможны локальные усиления ветра до штормового. Поэтому мы просим: собираетесь на отдых или просто выйти на улицу — посмотрите прогноз погоды. Если угрозы есть, предпринимайте меры безопасности», — отметил представитель МЧС.

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По словам Терешкова, большинство неприятностей можно избежать, если следовать рекомендациям. Но красноярцы все равно жгут костры и траву, несмотря на введение особого противопожарного режима, не проверяют лодки перед выходом на воду, хотя спасатели постоянно просят проявлять осторожность, а родители — отпускают детей играть на батутах, не посмотрев предварительно, закрепил ли их владелец.