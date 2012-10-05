Жителя Абакана искусала больная бешенством собака

В Абакане на мужчину напала бешеная безнадзорная собака, сообщили 3 июня в Роспотребнадзоре республики Хакасия.

Инцидент произошел еще 25 мая. Пострадавший отказался от прививок, несмотря на предупреждения врачей. Этим, по мнению специалистов Роспотребнадзора, он подверг себя смертельной опасности — у пойманной собаки ветеринары диагностировали бешенство.

Всего за 5 месяцев года в Хакасии от укусов животных, которые могли переносить бешенство, пострадали 634 человека, а за год таких в среднем набирается больше 2 тысяч. Государственная ветеринарная инспекция Хакасия с начала года выявила 6 случаев бешенства у животных в четырех муниципалитетах республики: в Абакане, Алтайском, Бейском и Боградском районах. Вместе с тем в управлении напомнили — случаи бешенства среди людей в Хакасии не фиксировались с 1972 года.

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По словам специалистов, спасти от летального исхода в случае заражения может только своевременный курс вакцинации: от 3 до 6 инъекций, первая из которых должна ставиться как можно скорее после укуса животного.

Во время курса прививок нельзя употреблять алкоголь, а также полгода избегать переутомления, переохлаждения и перегрева.