Красноярцы собирают вещи и продукты погорельцам из Канска и Лесосибирска

Красноярцы собирают посылки для пострадавших в результате пожаров в Канске и Лесосибирске. Люди приносят продукты, товары первой необходимости, одежду, в основном верхнюю, обувь, многие расфасовали вещи по размерам. Некоторые оставляют в пунктах сбора деньги, на которые волонтеры затем покупают необходимое для погорельцев.

По словам лидера молодежного движения ЛДПР «Соколы» Михаила Молчанова, как только стало известно о трагедии, члены партии собрали две ГАЗели одежды, посуды и продуктов. Одна машина отправилась в Канск, вторая — в поселок Стрелка. Просьбу помочь жителям пострадавших от огня населенных пунктов разместили во всех соцсетях — красноярцы стали приходить в общественные приемные и передавать посылки. «Сейчас мы собираем еще две машины с вещами и продуктами для пострадавших. Завтра, 6 июня, машины отправятся в путь», — добавил Молчанов.

Красноярцы, которые хотят помочь пострадавшим во время майских пожаров, могут передать свои посылки в общественные приемные ЛДПР по адресам: ул. Кирова, 19, ул. К. Маркса, 175, ул. П. Железняка, 17, пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 71, пом. 72.