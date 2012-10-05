«Землянку рыть придется»: не все жители Канска получат жилье вместо сгоревшего (видео)

Не все пострадавшие от пожаров жители Канска смогут получить новые квартиры. Подтвердили в эфире телекомпании представители администрации города.

Напомним, 24 мая пожары в Канске уничтожили больше 70 домов, оставив без крова 250 человек. Большей части погорельцев власти уже выплатили компенсацию — по 10 тыс. рублей на человека и еще по 50 тыс. рублей не семью за утраченное имущество. Новые квартиры им обещают выдать до середины сентября — планируют достроить пятиэтажку-долгострой.

Люди, у которых дома и вещи сгорели не полностью, оказались в самом невыгодном, по их мнению, отношении. Семье Чесноковых, чей дом устоял перед стихией, лишившись окон и кровли, компенсации в 60 тыс. рублей хватило лишь на то, чтобы приобрести брус, которым закроют крышу. «Голые стены у нас, ни потолка, ни пола ни в одной комнате нет. Мы окна затянули пленкой и живем — маленький ребенок и мы с мужем», — рассказала женщина. Уходить в гостиницу они боятся из-за мародеров, на новое жилье претендовать не могут.

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Представители администрации Канска пояснили — процесс оценки ущерба от пожара еще идет, после чего документы отправят в краевое министерство строительства и ЖКХ. «У нас есть участки, например, по ул. Тихой, которые использовались сезонно, под дачи. В законе это все оговорено: отрабатываться будет вся информация, разосланы запросы в Росреестр и если у погорельцев есть еще какое-то жилое помещение, им будет в предоставлении квартиры отказано», — пояснил начальник управления строительства и ЖКХ администрации Канска Олег Силков.

Погорелец Владимир Петров уже отчаялся добиться справедливости и готовится копать землянку на сгоревшем участке. Его жене дом подарили, но документов об этом не сохранилось — в архиве потерялись, а у семьи сгорели. «Пока в палатке буду жить и на зиму делать землянку. Вот и все, у меня выхода нет, больше я к властям обращаться не буду. Мне этой недели хватило», — жалуется Владимир Петров.