Первые лица города и края поблагодарили Хазрета Совмена за «добрые дела»

В Красноярске состоялось торжественное собрание, посвященное 80-летию Почетного гражданина Красноярска и края Хазрета Совмена. В праздничной обстановке городские и краевые власти поблагодарили благотворителя за вклад в развитие региона, а также вручили почетный знак.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, торжественное собрание прошло в Красноярском государственном театре оперы и балета, где собрались сотни людей: красноярцы старшего поколения, молодежь, ветераны, представители промышленных предприятий и организаций. Перед началом мероприятия гости праздника смогли посмотреть выставку с фотографиями и материалами федеральных, краевых и городских изданий, рассказывающую о помощи Хазрета Совмена Красноярскому краю и столице региона.

«В Майкопе живут мои племянницы. Там каждый человек знает Хазрета Совмена, знает о его добрых делах, его помощи людям. Но я считаю, что он — наш земляк, настоящий сибиряк. Сколько всего хорошего он сделал для Красноярска! На фотографиях всего не передать, ведь, к примеру, он построил детский сад, а сколько ребятишек будет его посещать многие и многие годы. В доме-лицее уже столько лет учатся и выпускаются ребятишки, которым помощь Хазрета Совмена очень нужна», — поделилась впечатлениями о выставки красноярка Альбина.

«Сегодня большой православный праздник — троица. Я была в Храме Рождества Христова, какая там красота! А ведь этот храм был построен при поддержке Хазрета Меджидовича. Сегодня я очень хочу увидеть этого замечательного человека, подойти к нему и поздравить его с юбилеем. Обязательно пожелаю здоровья и долгих лет жизни», — рассказала пенсионерка Галина.

В торжественном собрании в честь Почетного гражданина Красноярского края Хазрета Совмена приняли участие губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, председатель Законодательного Собрания края Александр Усс, а также глава Красноярска Эдхам Акбулатов и Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.

«Мы чествуем великого гражданина России, знаменитого красноярца Хазрета Меджидовича Совмена. Сегодня в зале собрались все те, кто знает нашего юбиляра, знает его добрые дела. В Красноярском крае Хазрет Меджидович заново сформировал очень важную и большую отрасль экономики, на его счету: открытие новых месторождений, внедрение современных технологий, создание производств, которые теперь являются символом и богатством нашей страны. Он возводил города и поселки, строил дома, школы, детские сады, больницы, финансировал очень большое количество социально важных проектов. Всю жизнь Хазрет Совмен несет только доброе и светлое», — подчеркнул в своем выступлении губернатор.

Обращаясь к юбиляру, Виктор Толоконский сказал: «В эти дни, которые вы проводите с нами, Хазрет Меджидович, я еще раз поздравляю вас с юбилеем и хочу пожелать, чтобы вы всегда чувствовали тепло и дружескую поддержку сибиряков, знали, что здесь, в Красноярском крае, чтут ваши добрые дела».

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В свою очередь, председатель Законодательного собрания Красноярского края Александр Усс поделился, что знает мецената многие годы и как человека, который во многом формировал промышленный облик Красноярского края, и как старшего друга, мудрого наставника.

«Хазрет Меджидович поистине самородок, — отметил спикер краевого парламента. — Природа и родители наделили его драгоценным сплавом удивительных качеств: глубоким аналитическим умом, интуицией, огромным трудолюбием, мощным характером, самое главное, очень щедрой душой. Это позволило ему добиться бесспорного уважения тысяч и тысяч людей. Низкий вам поклон за то, что вы внесли огромный вклад в развитие экономики, за вашу помощь людям, за нравственный человеческий урок, который вы всем нам преподносите».

На торжественном собрании за большой личный вклад в социально-экономическое развитие Красноярского края Хазрету Совмену был вручен почетный знак «За вклад в развитие Красноярского края».

В своем ответном слове благотворитель признался: «Огромное спасибо за такое глубокое и внимательное отношение ко мне. Я очень рад видеть всех Вас, общаться с Вами, благодарен за праздник, который проходит в Красноярске в течение нескольких дней».

Торжественное собрание продолжилось театрализованным поздравлением воспитанников дома-лицея имени Хазрета Совмена, концертом двух прославленных коллективов: Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири имени Михаила Годенко и Государственного академического ансамбля народного танца Адыгеи «Нальмэс».