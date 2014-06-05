В Красноярске подешевели огурцы и подорожал бензин

Статистики подсчитали как изменились цены на потребительские товары в мае.

За месяц, по данным Красноярскстата, среди продовольственных товаров больше всего подорожала свежая капуста (на 24,3 %), свекла (на 16,5 %) и репчатый лук (15,4 %). Зато на огурцы, яйца куриные и свежие помидоры цены начали снижаться — на 30,9 %, 19,4 % и 16,9 % соответственно.

Среди непродовольственных товаров статистики отметили рост цен на строительные материалы — еврошифер, цемент и обрезную доску, а также бензин. Популярные марки топлива с апреля по май поднялись в цене на 1,9 % и 1,4 % соответственно, а газ для автомобилей подешевел на 2,6 % процента. По более дешевым ценам красноярцы смогут приобретать некоторые виды медикаментов, миксеры, а также одежду и обувь: ботинки для школьников, женские легкие пальто и осенние сапоги.

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Кроме этого, в Красноярскстате зафиксировали подорожание проезда в купейных вагонах фирменных и нефирменных поездов (11,2 и 10,4 процентов соответственно) и в плацкартных вагонах — на 10,5 % в фирменных и 10,8 % в нефирменных. Подорожали и зарубежные поездки — отдых в Испании обойдется на 2,4 % дороже, чем в прошлом месяце, в Греции и Германии — на 2,2 %. Желающим отдохнуть в России тоже не удастся сэкономить, так как стоимость проживания в домах отдыха и пансионатах увеличилась за месяц на 5 %.