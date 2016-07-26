КПК «Совет» не будет менять проценты при досрочном закрытии сбережений

Кредитный потребительский кооператив «Совет» предлагает красноярцам, которые откроют в нем вклад, даже при досрочном расторжении договора быстро вернуть деньги и сохранить прибыль.

«Чем дольше деньги находятся в банке или в кредитной организации, тем выше становится процентная ставка. Однако, при возникновении экстренной ситуации, вкладчик может лишиться всех процентов и потенциального дохода. Причины для досрочного закрытия счета могут быть разными — непредвиденные обстоятельства или ошибки при планировании семейного бюджета. Банки, в отличие от кооперативов, практически никогда не дают вкладчикам без потерь досрочно закрыть вклад», — пояснили в кооперативе.

С 1 июня по 15 июля КПК «Совет» проводит акцию. Пайщику предлагается выбрать один из двух пакетов — «Накопительный» или «Народный», процентная ставка по ним составляет 19% в год. Например, если клиент решил вложить 1 млн рублей, то через год его сбережения увеличатся на 190 тыс. рублей. Участники акции, которые решат досрочно расторгнуть договор по этим программам, не получат штраф.

«Сумма компенсации будет рассчитываться исходя из ставки 19 % годовых за весь период фактического размещения денежных средств», — пояснили в «Совете».

Для участия в акции «Перерасчет» пайщику не нужно приносить дополнительные документы. Достаточно подписать дополнительно соглашение к договорам. В КПК «Совет» отметили, что участие в акции бесплатное, все расходы по организации и проведению кредитный потребительский кооператив оплатит сам.

КПК «Совет» Адрес: Красноярск, Декабристов, 30

Тел.: (391) 200-00-11

Сайт: kpk-sovet.ru Красноярск, Декабристов, 30

Еще одним плюсом является то, что клиентам не придется за несколько месяцев извещать финансовую организацию о желании изъять крупную сумму денег. Получить свои сбережения можно в самые короткие сроки. Более подробную информацию об акции можно получить по телефону (391) 200-00-01.

КПК «Совет» — кредитный потребительский кооператив, предлагающий реальные ставки по сбережениям — до 19 % годовых. За время своей деятельности кооператив наработал большую клиентскую базу, усовершенствовал рабочие процессы и сделал обслуживание клиентов наиболее удобным. Предоставление финансовых услуг в кооперативе «Совет» ведется в соответствии с утвержденным законодательством РФ. Сбережения пайщиков компании застрахованы дважды — в НКО «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования» и АСК «Инвестстрах».