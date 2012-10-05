«Жилфонд» начал подготовку к следующему отопительному сезону

Специалисты красноярской Городской управляющей компании «Жилфонд» и подрядных организаций приступили к подготовке жилого фонда к новому отопительному сезону.

На сегодняшний день работы спланированы по всем многоквартирным домам, находящимся под управлением ГУК «Жилфонд»: проверены все инженерные системы, протестированы компрессорные установки, необходимые для технических работ, проведена ревизия оборудования, которое будет применяться в промывке систем отопления.

Всего в летний период специалистам ГУК «Жилфонд» предстоит промыть и опрессовать системы отопления в 2 140 многоквартирных домов (МКД). На сегодняшний день данные работы выполнены в 228 МКД, что составляет 10,6 % от общего числа домов.

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«Графики подготовки внутридомовых инженерных сетей к новому отопительному сезону разработаны и направлены ресурсоснабжающим организациям. Представители РСО в обязательном порядке присутствуют при промывке и опрессовке систем отопления. Также могут присутствовать и председатели Советов домов. Отмечу, что во время опрессовки нашими специалистами используются компрессорные установки, которые превышают рабочее давление систем отопления МКД на 25 % (в системах с конвекторами рабочее давление 10 кгс/см2, в системах с чугунными отопительными приборами 6 кгс/см2). Узнать, в какой день будет промываться и опрессовываться система отопления в каждом конкретном доме, жители могут в районных Дирекциях в отделе технического надзора либо на участках», — отмечает технический директор ГУК «Жилфонд» Константин Бородин.

Завершить подготовку многоквартирных домов ГУК «Жилфонд» к следующему отопительному сезону и получить паспорта готовности необходимо к 1 сентября 2017 года.