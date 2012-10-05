Реконструкцией Красноярской краевой больницы займется «Сибиряк»

Строить новые корпуса Красноярской клинической больницы доверят компании самого богатого депутата Горсовета. Итоги электронного аукциона опубликовали на портале Госзакупок.

Аукцион на право реконструкции Краевой клинической больницы с начальной ценой в 3,928 млрд. рублей длился полгода — с ноября 2016 года по май текущего. Судя по информации на сайте, завершиться он должен был намного раньше — в январе конкурсная комиссия подвела итоги, но спустя месяц прием заявок от желающих выполнить эту работу снова стартовал. Определить победителя не удалось ни в марте, ни в мае, так как все протоколы отменялись по требованию Федеральной Антимонопольной службы.

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На последнем аукционе, который объявили 12 мая, участие приняли три компании — ООО УСК «Сибиряк», ООО «Монолитстрой» и ООО «МТ-Медикал». Последнего участника к аукциону не допустили из-за неполного комплекта документов. Представители «Сибиряка» предложили цену на 157 млн рублей меньше, чем первоначальная, а «Монолитстрой» готов был уступить лишь 138 млн рублей и проиграл. Государственный контракт с победителем пока не заключили.

Напомним, победителю предстоит новый приемный покой и современный хирургический корпус.