Самый титулованный футболист России возглавил ФК «Енисей»

Нового тренера футбольного клуба представили губернатору Красноярского края Виктору Толоконскому, сообщили 5 июня в пресс-службе клуба «Енисей».

Напомним, в СМИ появилась информация, что основным кандидатом на пост главного тренера красноярского ФК «Енисей» является бывший тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев. В пресс-службе информацию не подтвердили, но и не опровергли, пообещав озвучить имя до 15 июня.

Уже сегодня, на встрече губернатора края Виктора Толоконского с руководством футбольного клуба «Енисей», Дмитрия Аленичева представили главе региона как нового главного тренера и подписали с ним контракт на 2 года. Губернатор края пожелал ему и всей команде успехов в Футбольной национальной лиге. «Ваша задача — не потерять красноярских болельщиков и вывести „Енисей“ в лидеры», — сказал глава региона.

«Я следил за „Енисеем“ в прошлом сезоне, видел, как играет команда. Считаю, что тот исторический результат, которого добился „Енисей“, во многом заслуга болельщиков. Хотелось бы, чтобы в следующем сезоне как минимум столько же болельщиков, а возможно и больше ходило на наши матчи! Понимаю, что это будет зависеть от игры „Енисея“. Я в свою очередь приложу все усилия, чтобы игра и результат радовали глаз болельщика», — заверил Дмитрий Аленичев.

Материалы по теме Футбольный «Енисей» не смог прорваться в премьер-лигу

Дмитрий Аленичев начал игровую карьеру в Великих Луках, а в 1994 году перешел в «Спартак», с которым четырежды выигрывал чемпионат и два раза становился обладателем Кубка страны. Кроме того в Италии он играл за «Рому» и «Перуджу», а затем провел четыре сезона в португальском «Порту», с которым становился победителем Кубка УЕФА, Лиги чемпионов, а также многократно выигрывал чемпионат, кубок и Суперкубок Португалии. Тренерскую карьеру Дмитрий Аленичев начал в 2010 году у руля юношеской сборной России. После чего возглавил тульский «Арсенал», с которым прошел путь от любителей до премьер-лиги. В 2015 и 2016 годах тренировал московский «Спартак».