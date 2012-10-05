Два вертолета и пожарный поезд тушат горящие штабеля леса под Минусинском

Под Минусинском горит лесоперерабатывающее предприятие, сообщили 5 июня в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Пожар начался сегодня, около 13:00 рядом с рабочим поселком Зеленый Бор в Минусинском районе — на перерабатывающем предприятии загорелась готовая продукция и погрузочная техника. На данный момент пожарные остановили распространение огня на площади в 1500 кв.метров.

Как заверили в пресс-службе, предприятие находится почти в километре от жилых домов, рядом с железной дорогой, поэтому бояться повторения пожаров 24 мая не стоит. Для ликвидации возгорания со станции Абакан оперативно отправили пожарный поезд. Спасатели решили задействовать два вертолета — один из Абакана, а второй пригнали из Красноярска. Кроме этого, пожар тушат 8 машин, 32 человека, включая двух членов поселковой добровольной пожарной дружины.

В мэрии Минусинска уточнили — горит ООО «Руслес». Сотрудники пытаются спасти пиломатериалы и горючее, которое находится на предприятии. Для подвоза воды пожарным привлекли машины местного водоканала.

В ГУ МВД России по Красноярскому краю добавили, что сотрудники полиции обеспечивают безопасность на месте пожара.