Красноярские детсады открывают «дачный сезон»

В красноярских дошкольных учреждениях открывается сезон «дачных работ». Летом маленькие красноярцы будут ухаживать за грядками с овощами и ягодами, цветами и лекарственными растениями, сообщили в пресс-службе главного управления образования городской администрации.

«Летние дачи» — это особый образовательный проект, которые реализуется во многих дошкольных учреждениях. В управлении отмечают, что летом далеко не все дети могут уехать из города, в связи с этим в садиках стараются максимально приблизить условия пребывания воспитанников к «загородному варианту».

В теплое время года дошкольники проводят на улице в среднем по 4-5 часов. Дети проводят экологические исследования, направленные на расширение представлений об окружающем мире, участвуют в спортивных эстафетах и подвижных играх, ставят спектакли в театре под открытым небом и устраивают чаепития в беседках. Для проведения познавательных занятий в учреждениях оборудуют рокарии, деревенские дворики с колодцами и фигурами домашних животных и птиц, метеорологические центры, японские сады, альпинарии, уголки нетронутой природы и многое другое. В каждом детском саду организованы уменьшенные копии привычных огородов с тепличными комплексами.

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В детском саду № 19 (ул. Урванцева, 32), например, огород необычный: грядки оборудованы в виде солнца, на каждом «луче» выращивается тот или иной овощ. Под присмотром воспитателей дети выращивают капусту, патиссоны, кабачки, горох. Грядки небольшие, сделано это для того, чтобы дошкольникам было удобно доставать до каждого уголка посадок. Рядом с огородом установлен настоящий колодец, ребята могут набрать в нём воды и полить растения. Кроме того, на территории детского сада организовано злаковое поле — здесь растёт овес, пшеница, рожь. Отдельное место отведено вертикальной клумбе, на которой выращиваются лекарственные растения.

В конце сезона дети собирают собственноручно выращенные овощи и злаки, а в учреждениях проводятся большие праздники урожая. В отдельных детских садах существует традиция отправлять собранный урожай в парк флоры и фауны «Роев Ручей».

«В отличие от школ, детские сады работают практически круглый год и на каникулы не закрываются. Родители могут приводить детей в садик и в летние месяцы, однако работа учреждений может быть приостановлена для проведения ремонта и подготовки к новому учебному году. Как правило, садики закрываются максимум на месяц. Конкретных сроков проведения ремонта нет, учреждение может закрыться в любой летний месяц. На это время ребёнку предоставляют место в другом детском саду. Как правило, в период летних каникул в садики приходит не более 30 % воспитанников. В связи с этим группы могут временно расформировываться, возможен вариант создания разновозрастных коллективов. Ребятишки также могут быть временно „переселены“ в другие игровые комнаты и спальни», — рассказала руководитель главного управления образования Татьянка Ситдикова.

Отметим, будущие первоклассники могут посещать детский сад до 31 августа включительно. Однако специалисты не советуют оставлять ребенка в группе на все лето. Перед началом учебного года ребёнку нужно отдохнуть.