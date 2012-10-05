На острове Татышев высадили 55 деревьев и кустарников

Сегодня, 2 июня, по инициативе СГК и при поддержке краевого министерства природных ресурсов и экологии общественная организация «Зеленая дружина» высадила 55 деревьев и кустов на острове Татышев. Добровольными помощниками озеленителей стали энергетики Красноярской теплотранспортной компании, работники социальных служб и судебные приставы, школьники и постоянные посетители Татышев-парка.

Участники весеннего этапа Экомарафона-2017 вышли на финишную прямую, приступив к озеленению последнего из запланированных в этом сезоне объектов — территории вокруг насосной станции на острове Татышев. Отметим, современная насосная станция Сибирской генерирующей компании была запущена в работу в сентябре 2016 года. Она необходима для повышения надежности теплоснабжения и в том числе для сокращения периода отключений горячей воды в летнее время.

Помимо работ по благоустройству, по согласованию с администрацией города и руководством Татышев-парка, вокруг станции решено было создать «зеленую изгородь» из деревьев и кустарников. Так промышленный объект органичнее впишется в панораму любимого места отдыха горожан. Сегодня первые 25 елей и 30 кустов сирени оживили ландшафт вокруг энергообъекта. Такое же количество запланировано к высадке через неделю.

Насосная станция находится в ведении начальника района тепловых сетей Максима Дорошкевича, который рассказал:

«Хочется сделать этот важный объект не только полезным для горожан, но и красивым, и, уверен, благодаря „Зеленой дружине“ это желание скоро исполнится. Думаю, уже лет через пять, когда ели станут больше и разрастется сирень, здесь станет очень уютно. В следующую пятницу мы здесь посадим еще серебристые тополя, которые будут не только естественным ограждением насосной станции, но и нашим подарком городу».

Общественная организация «Зеленая дружина», которую поддерживает СГК, регулярно высаживает деревья не только на острове Татышев, но и в других районах города. Добровольцы облагораживают как крупные социальные объекты, так и обычные дворы. После каждого мероприятия дружина прирастает новыми сторонниками: весь сезон вместе с общественниками трудится группа служебных приставов, регулярно бывает на высадках коллектив торговой фирмы, не пропускает мероприятия «Зеленой дружины» краевой парламентарий, заместитель председателя комитета по экологии и природным ресурсам Сергей Толмачев.

После акции по высадке берез, акаций и кленов в детском психоневрологическом интернате «Подсолнух» к дружинникам примкнула многочисленная группа работников социальной защиты. «Цель нашего сообщества — сделать мир лучше, причем своими руками, принимая активное участие в добрых начинаниях. Сегодня мы решили помочь в улучшении экологической ситуацию в нашем городе», — рассказала Виктория Демчук, председатель профессионального сообщества работников социальной защиты населения Красноярского края.

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Сегодняшняя высадка также привлекла новых участников. Пенсионеры Людмила и Валерий недавно перебрались в краевой центр, поближе к детям, из Шарыпововского района. «У мужа сегодня день рождения — рассказала Людмила — и мы подумали, чтобы этот день нам запомнился, важно провести его с пользой. Мы почти каждый вечер гуляем здесь, на острове, и очень рады возможности сделать вклад в красоту этого места».

Помимо деятельности по озеленению, дружинники ведут и другие экологические проекты, например, по сбору макулатуры, переработке пластиковых бутылок и использованных батареек. На мероприятии для школьников «Спаси дерево. Сохрани лес. Прочти книгу» которое проводит «Зеленая дружина» совместно с красноярскими журналистами ученики школы № 32 узнали об Экомарафоне и тоже решили стать его участниками. Их родители отметили, что такая практика, когда дети сажают деревья вместе со взрослыми и перенимают их опыт — большой плюс в экологическом воспитании.

В рамках Экомарафона-2017 будет высажено 1 500 деревьев, а летом «Зеленая дружина» начнет украшать город цветами. Уже намечены территории, где появится 13 000 цветущих растений.

Желающих успеть посадить дерево организаторы ждут 9 июня в 9:30 на острове Татышев возле насосной станции СГК. Напомним, что полный список мероприятий «Зеленой дружины» представлен в группе движения «ВКонтакте».