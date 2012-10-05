«Антиквариат испортили»: по дороге на Удачный сгорел старый автокран

На пр. Свободном сгорел автокран, сообщили 7 июня очевидцы происшествия.

Автомобиль МАЗ загорелся около 8 часов утра прямо во время движения рядом со строением с адресом ул. Лесная, 2а. К тому моменту, когда пожарные приехали на место, спасти автомобиль уже не было возможности — кабина и задняя часть были полностью охвачены огнем. «Площадь возгорания составила 10 кв.метров. », - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Очевидцы обратили внимание на старые номерные знаки и предположили, что машине не меньше 40 лет. Так как пожар начался в задней части автомобиля автомобилисты предположили, что причиной возгорания стали неисправные тормоза и плохое обслуживание автокрана. Официальную причину происшествия озвучат позднее.