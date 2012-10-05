«Между земель, между времен»: в Красноярске открылась выставка о любви

В Красноярске открылась выставка «Между земель, между времен», соединяющая живописные работы израильского художника Бориса Карафёлова и тексты писательницы Дины Рубиной.

Борис Карафёлов — член международной художественной ассоциации при ЮНЕСКО. Его работы представлены во множестве музеев по всему миру, в том числе в ГМИИ им. А.С. Пушкина (Москва), Рааб-галери (Лондон, Берлин), Гусфилд-Глимер галери (Чикаго). Дина Рубина — одна из самых известных писательниц современности. Автор множества бестселлеров, переведенных на многие языки мира и воплощенных на телеэкране. Общий тираж книг Дины Рубиной составляет более 8 млн экземпляров.

В проекте объединены проза писательницы и картины художника, которые много лет назад полюбили друг друга и воплотили свою любовь в совместном творчестве. Художник Борис Карафёлов и его супруга писательница Дина Рубина живут в Израиле. В живописи Борис Карафёлов творчески соединил Среднюю Азию, где родился, Крым, где учился, и Израиль, куда выехал в 1990 году.

Дина Рубина поблагодарила всех, кто был причастен к организации выставки:

«Мы с Борисом под большим впечатлением, сколько добра и любви сотрудники музея и организаторы посвятили этой выставке. Это большое событие, здесь так тепло с вами, так широко раскинулось здесь все — и любовь, и страсть к своей стране, и желание перекинуть мост к другой стране, к другим краскам, видам, вообще ко всему миру».

«Я особенно благодарю за то, что мне позволено выставиться рядом с моим любимым художником Суриковым, которого я полюбил с юных лет, и любовь эта длится до сих пор», — добавил Борис Карафёлов.

«Этот симбиоз настолько плодотворен, что позволяет выплескиваться буквально через край вот такими светлыми красками не только на полотнах, но и в текстах», — отметила министр культуры Красноярского края Елена Мироненко.

Выставка разделена на две части: в Красноярском художественном музее имени В.И. Сурикова (Парижской коммуны, 20) можно увидеть живопись художника, а в галерее «АйнАрта» (Мира, 105) с 9 июня будет представлена графика. Выставки можно посетить до 10 июля.