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«Между земель, между времен»: в Красноярске открылась выставка о любви
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«Между земель, между времен»: в Красноярске открылась выставка о любви

18+ запрещено для детей
8 июня 9:20
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В Красноярске открылась выставка «Между земель, между времен», соединяющая живописные работы израильского художника Бориса Карафёлова и тексты писательницы Дины Рубиной.

Борис Карафёлов — член международной художественной ассоциации при ЮНЕСКО. Его работы представлены во множестве музеев по всему миру, в том числе в ГМИИ им. А.С. Пушкина (Москва), Рааб-галери (Лондон, Берлин), Гусфилд-Глимер галери (Чикаго). Дина Рубина — одна из самых известных писательниц современности. Автор множества бестселлеров, переведенных на многие языки мира и воплощенных на телеэкране. Общий тираж книг Дины Рубиной составляет более 8 млн экземпляров.

В проекте объединены проза писательницы и картины художника, которые много лет назад полюбили друг друга и воплотили свою любовь в совместном творчестве. Художник Борис Карафёлов и его супруга писательница Дина Рубина живут в Израиле. В живописи Борис Карафёлов творчески соединил Среднюю Азию, где родился, Крым, где учился, и Израиль, куда выехал в 1990 году.

Выставка «Между земель, между времен»
Фото предоставлено организаторами выставки
Выставка «Между земель, между времен»
Фото предоставлено организаторами выставки
Выставка «Между земель, между времен»
Фото предоставлено организаторами выставки
Выставка «Между земель, между времен»
Фото предоставлено организаторами выставки

Дина Рубина поблагодарила всех, кто был причастен к организации выставки:

«Мы с Борисом под большим впечатлением, сколько добра и любви сотрудники музея и организаторы посвятили этой выставке. Это большое событие, здесь так тепло с вами, так широко раскинулось здесь все — и любовь, и страсть к своей стране, и желание перекинуть мост к другой стране, к другим краскам, видам, вообще ко всему миру».

«Я особенно благодарю за то, что мне позволено выставиться рядом с моим любимым художником Суриковым, которого я полюбил с юных лет, и любовь эта длится до сих пор», — добавил Борис Карафёлов.

«Этот симбиоз настолько плодотворен, что позволяет выплескиваться буквально через край вот такими светлыми красками не только на полотнах, но и в текстах», — отметила министр культуры Красноярского края Елена Мироненко.

Выставка разделена на две части: в Красноярском художественном музее имени В.И. Сурикова (Парижской коммуны, 20) можно увидеть живопись художника, а в галерее «АйнАрта» (Мира, 105) с 9 июня будет представлена графика. Выставки можно посетить до 10 июля.

Мироненко Елена Николаевна
Мироненко Елена Николаевна
Министр культуры Красноярского края

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