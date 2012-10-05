«Стыд и гордость»: в красноярском ТЮЗе покажут спектакль-антиутопию

В красноярском ТЮЗе пройдет премьера спектакля по пьесе Жан-Поля Сартра «Мухи». По словам авторов постановки, зрителей ждёт новое прочтение пьесы культового автора.

Режиссер спектакля — Роман Феодори, который недавно стал обладателем «Золотой маски» за лучшую работу режиссера в номинации «оперетта-мюзикл» за спектакль «Биндюжник и Король».

Пьеса «Мухи» была написана Сартром в годы Второй мировой войны на основе античного мифа: она поднимает вопросы самоопределения личности, истинного и ложного патриотизма, свободы как ответственности за свой выбор, за свои действия, или бездействие.

Материалы по теме «Он просто разделся»: театральные скандалы Красноярска От японской Снегурочки до голодающего режиссёра

По сюжету, царский сын, вернувшись в родной город, находит своего отца убитым, мать — в постели убийцы, сестру — в рабстве. Отметим, одну из главных ролей исполняет актер Анатолий Малыхин. Его после совместной работы на театральной лаборатории «Свияжск АРТель» театр «переманил» из Казанского ТЮЗа.

«Очень важный момент пьесы в том, что главный герой, с которым ассоциирует себя молодёжная аудитория, пытается обрести родину, пытается понять, в чём состоит любовь к родине и что значит назвать себя частью народа. Оказывается, это значит взять на себя не только достижения, не только национальную гордость и лучшие моменты истории этой страны, но и принять его боль, его стыд, — всё, что было в прошлом и есть в настоящем этого народа, даже, если прямого отношения ко всему этому ты сам не имеешь. Тут же возникает тема истинного и ложного патриотизма», — рассказал о спектакле Роман Феодори.

Художник-постановщик Даниил Ахмедов придумал для спектакля особое пространство, которое напоминает античный театр — сцена была увеличена за счет несколько рядов партера.

Премьерные показы спектакля пройдут 7 и 13 июня в красноярском Театре юного зрителя (ул. Вавилова, 25).