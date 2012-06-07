У Красноярска может появиться новый теплоход для плавания в Дудинку

Проект нового теплохода для использования на Енисее представили на форуме в Санкт-Петербурге, сообщили 7 июня в пресс-службе Средне-Невского судостроительного завода.

Проект пассажирского судна разработали на основе концепции, которую подготовили в АО «ПассажирРечТранс» и Министерстве транспорта Красноярского края. Судно с двумя пассажирскими и одной прогулочной палубами и рестораном сможет взять на борт 150 человек, обслуживать их будет 25 членов экипажа.

Размещаться на судне пассажиры могут в каютах на 4 и на 2 человека. Авторы проекта предусмотрели 4 «люкса», 2 «полулюкса», на 2 пассажира каждый и большую каюту для размещения человека с ограниченными возможностями и сопровождающего его лица.

«Помещения оснащены спальными местами, платяным шкафом, столом со стулом, зеркалом и банкетной. В каждой каюте имеется индивидуальный санузел и ЖК телевизор. Все помещения оборудованы системой кондиционирования воздуха. Каюты класса „люкс“ оборудованы санблоком с душевой кабиной, а также видео- и аудиотехникой», — сообщили в пресс-службе завода.

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Напомним, сейчас по Енисею до Дудинки ходят два теплохода — «Валерий Чкалов» и «Александр Матросов». Их построили в 1953 и 1954 годах в Германии, они перевозят по 250 пассажиров каждый, делая около 40 рейсов до Дудинки и обратно в год.

Особого комфорта для пассажиров на них нет — обычные каюты не имеют санузла, общий душ находится на палубе.