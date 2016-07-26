Арестован сбивший школьника водитель автобуса

По ходатайству следователей краевой полиции суд арестовал красноярского маршрутчика, который насмерть сбил школьника вечером 7 июня.

Напомним, резонансное ДТП произошло на улице Судостроительной. Трое несовершеннолетних перебегали дорогу по регулируемому пешеходному переходу и двоих из них сбил автобус маршрута № 98. От полученных травм 13-летний мальчик скончался на месте. 12-летней девочке назначили амбулаторное лечение.

Про 49-летнего водителя известно, что он не является злостным нарушителем ПДД, работодатель о нем отзывается только положительно.

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По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Мужчину могут отправить на принудительные работы или же лишить свободы на срок до 5 лет.

Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе ГУ МВД по краю, сегодня водителя автобуса арестовали на 2 месяца.