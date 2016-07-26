Красноярский камерный оркестр выступит на железнодорожном вокзале

Завтра, 9 июня, в 18.00 Красноярский камерный оркестр выступит для пассажиров железнодорожного вокзала на станции Красноярск, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

Красноярцам и гостям вокзала представится уникальная возможность услышать музыку скрипичных инструментов знаменитого сибирского музыкального коллектива под руководством заслуженного деятеля искусств РФ дирижера Михаила Бенюмова.

Музыканты, которые сами часто бывают в гастрольных поездках, подобрали для пассажиров поездов особый репертуар из произведений российских и зарубежных композиторов разных эпох. Специально для исполнения скрипичной камерной музыки оркестру предоставлен один из залов Красноярского железнодорожного вокзала, который обладает лучшей акустикой.

Отметим, этим июньским концертом открывается летний сезон «Музыкального путешествия по вокзалам Красноярской железной дороги». Данный проект, реализуется главным управлением культуры администрации Красноярска при поддержке КрасЖД.

«Вокзал станции Красноярск уже не в первый раз становится частью больших культурных проектов города, — пояснила начальник Красноярского железнодорожного вокзала Елена Турошева. — Концерт камерного оркестра — это возможность познакомиться с прекрасной музыкой не только красноярцам, но и гостям города, нашим транзитным пассажирам».

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Напомним, что сейчас на Красноярском железнодорожном вокзале для пассажиров регулярно проводятся художественные выставки, концерты и даже встречи с поэтами и писателями Красноярска.