Краевой бюджет потратит 2 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам

Красноярским бюджетникам поднимут зарплату. Соответствующий вопрос сегодня рассмотрели депутаты Законодательного Собрания края в рамках обсуждения предстоящей корректировки краевого бюджета.

Как отметил председатель комитета по бюджету и экономической политике Дмитрий Свиридов, корректировка проводится в целях реализации майских указов президента, посвященных повышению заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, и имеет большое значение для края.

Министр финансов края Владимир Бахарь, докладывая об основных изменениях в бюджете, пояснил, что с 1 июня предлагается увеличить фонды оплаты труда следующим лицам:

педагогам учреждений дополнительного образования детей;

педагогическим работникам образовательных, медицинских организаций и организаций, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

основному и административно-управленческому персоналу учреждений культуры;

социальным работникам учреждений социального обслуживания.

Кроме того, документ предусматривает с 1 октября повышение заработной платы работников учреждений здравоохранения, финансируемых за счет средств краевого бюджета.

На все эти цели, по словам Владимира Бахаря, будет израсходовано дополнительно 2 млрд рублей. Ровно на столько же увеличиваются доходы региональной казны вследствие превышения ранее запланированных поступлений от налога на добычу полезных ископаемых и НДФЛ. Таким образом, параметры краевого бюджета с учетом корректировки выглядят следующим образом:

доходы составят 203,5 млрд рублей;

расходы запланированы в объеме 217,8 млрд рублей;

дефицит останется неизменным — 14,3 млрд рублей. Материалы по теме У красноярцев выросла зарплата

В заключение министр добавил, что сейчас ведется анализ штатных расписаний учреждений и организаций края, чтобы правильно распределить средства по муниципальным образованиям.

«Когда мы принимали бюджет, экспертно-правовое управление и Счетная палата высказывали замечания по поводу повышения индексации оплаты труда в бюджетной сфере. Решения, принятые на федеральном уровне, как-то соотносятся с теми замечаниями, которые обозначали наши эксперты? Мы исправляем прежние ошибки?», — задал вопрос главе финансового ведомства депутат Сергей Зяблов.

Владимир Бахарь ответил, что достигнутые показатели по зарплате отдельных категорий бюджетников в 2014 году удалось сохранить в 2015 и 2016 годах.

«На момент принятия бюджета-2017 окончательных подходов и соотношений по 2018 году не было. Все точки расставило совещание под руководством вице-премьера федерального правительства Ольги Голодец, состоявшееся 18 апреля. На нем было рекомендовано скорректировать расходы с учетом уточненных соотношений по различных категориям бюджетников», — пояснил министр.

Павел Ростовцев спросил, когда минфин планирует завершить работу по уточнению численности работников, которым предполагается повышение оплаты труда. Бахарь подчеркнул, что в крае большая сеть учреждений культуры. Чтобы ее упорядочить, принято решение параллельно с повышением заработной платы передать полномочия в этой сфере с поселенческого на районный уровень (речь идет о клубах и библиотеках). «В большей части территорий это уже давно было сделано, — пояснил министр. — Это не приведет к сокращению персонала, это только структурное преобразование».

Заместитель председателя комитета Егор Васильев спросил вице-премьера, будут ли еще дополнительные доходы. Министр ответил, что впервые за четыре года край исполняет бюджет за первый квартал с профицитом. Однако, по его словам, разочаровывает тот факт, что сейчас цены на цветные металлы начали снижаться. Но оптимистичные ожидания по поводу того, что плановые показатели будут исполнены, у правительства есть.

После этого депутаты обсудили три поправки, поступившие к законопроекту. Все они были инициированы группами парламентариев. Первую поправку представлял Егор Васильев. Он рассказал, что предлагается выделить 200 млн рублей на строительство и приобретение жилых помещений для людей, пострадавших от недавних пожаров в крае. Расходы определены на основании заявленной потребности муниципальных образований. Из этой суммы 25 млн рублей пойдет на покупку вторичного жилья, 175 млн — на строительство нового.

Суть второй поправки в том, что по итогам проведенных конкурсов по партнерским грантам образовалась экономия. Высвободившиеся средства предлагается направить на территориальные гранты, что не повлечет дополнительных расходов. Еще одна поправка уточняет положения статьи, по которой предоставляются средства Красноярску на благоустройство в рамках подготовки к Универсиаде.

Все три поправки и корректировка в целом были поддержаны парламентариями.

Зяблов Сергей Филиппович Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва

Ростовцев Павел Александрович Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва, трехкратный чемпион мира, вице-чемпион Олимпийских игр