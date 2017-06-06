Красноярцев позвали на шоу «оживших» картин Сурикова (видео)

9 и 10 июня сквер им. Василия Сурикова превратится в выставочный зал под открытым небом.

В проекционном шоу будут представлены 22 «ожившие» работы художника из коллекции музея-усадьбы В.И. Сурикова, а также письма, которые он писал в Красноярск матери и брату.

Публикация от Музей-усадьба В. И. Сурикова (@usadbasurikova) Июн 6 2017 в 8:51 PDT

Организаторы отмечают, что это шоу цветовым всплеском, визуальными художественными действиями и звуковым сопровождением придаст картинам Сурикова новую смысловую глубину, рассказывая историю жизни и творчества великого художника.

Впервые необычный показ был устроен для посетителей Ночи музеев в усадьбе Сурикова. В рамках дня города предполагается показать расширенную версию необычной выставки.

Проекционное шоу пройдет 9 и 10 июня в сквере им. Сурикова (ул. Ленина, 118а) с 22:30 до 23:30.