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Красноярцев позвали на шоу «оживших» картин Сурикова (видео)
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Красноярцев позвали на шоу «оживших» картин Сурикова (видео)

9 июня 10:20
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9 и 10 июня сквер им. Василия Сурикова превратится в выставочный зал под открытым небом.

В проекционном шоу будут представлены 22 «ожившие» работы художника из коллекции музея-усадьбы В.И. Сурикова, а также письма, которые он писал в Красноярск матери и брату.

Организаторы отмечают, что это шоу цветовым всплеском, визуальными художественными действиями и звуковым сопровождением придаст картинам Сурикова новую смысловую глубину, рассказывая историю жизни и творчества великого художника.

Подготовка проекционного шоу «оживших» картин Сурикова

Видео: vk.com/id5070711

Впервые необычный показ был устроен для посетителей Ночи музеев в усадьбе Сурикова. В рамках дня города предполагается показать расширенную версию необычной выставки.

Проекционное шоу пройдет 9 и 10 июня в сквере им. Сурикова (ул. Ленина, 118а) с 22:30 до 23:30.

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