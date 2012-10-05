В Красноярске тестируют необычный пешеходный переход (видео)

В центре Красноярска появился новый экспериментальный «Г-образный пешеходный переход». Его установили на ул. Вейнбаума, при подъезде к ул. Брянской.

На нерегулируемом пешеходном переходе появилась стойка из черных и желтых пластиковых кубиков, которые привлекают внимание водителей. На ней же закреплены знаки пешеходного перехода, рассказали в красноярской мэрии.

По мнению экспертов, этот переход заметнее привычного. Если в ходе эксперимента аварийность в этом месте снизится, то такие переходы могут появиться в других оживленных местах.