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В Красноярском крае обсудят создание единого центра опеки
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В Красноярском крае обсудят создание единого центра опеки

8 июня 11:54
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На сессии Законодательного Собрания депутаты заслушали доклад уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае Ирины Мирошниковой. Детский омбудсмен рассказала народным избранникам о том, в каких случаях чаще всего нарушаются права детей, а также высказалась за создание единого центра опеки.

В 2016 году в адрес детского омбудсмена поступило 845 обращений, что на 1,5 % больше, чем в предыдущем. Количество рассмотренных вопросов составило 943. Мирошникова отметила, что в своих обращениях жители региона поднимают по несколько проблем одновременно, которые требуют включения различных структур и проведения проверок.

Говоря об особенностях 2016 года, Мирошникова отметила, что больше стало поступать коллективных обращений. Так, в прошлом году их было 11. Они содержали от 20 до 370 подписей заявителей. Это, например, обращение по поводу отказа от выдачи дополнительного набора молочных продуктов в Красноярске; по конфликтам в школах, в которые втянуты родители, дети, педагоги и ряд других.

По словам детского омбудсмена, сохраняется проблема с очередью в детские сады, также нарушения прав детей есть и в школах. В пример Мирошникова привела школу искусств в Академгородке, сообщив, что благодаря вмешательству депутатов Горсовета, Законодательного Собрания и омбудсмена, закрытия школы удалось избежать. Как отметила Мирошникова, детям пообещали предоставить другое помещение.

В ходе проверок по обращениям в 20 % случаев удалось доказать, что права детей действительно нарушались и были восстановлены. 194 жизненные ситуации в интересах детей и семей были разрешены положительно, еще в 25 % случаев нарушения прав детей не выявлено. В остальных случаях гражданам оказали юридическую или практическую помощь.

В заключение детский омбудсмен привела статистику обращений граждан. На первом месте по-прежнему нарушения прав детей в семьях (алименты, неисполнение обязанностей по воспитанию, лишение одного из родителей возможности общения с детьми после развода, конфликты в семьях и так далее); на втором — жилищные права; на третьем — жалобы на действия органов опеки и попечительства.

По сравнению с 2015 годом число последних возросло более чем в два раза: с 42 до 93 (это 10 % от общего числа обращений). Граждане жалуются на незаинтересованность органов опеки в помощи семье, отсутствие индивидуального подхода, непрофессионализм, отмечают также волокиту и грубость. Омбудсмен отметила, что сегодня сохраняют свою актуальность такие вопросы, как конфликты в детских садах и школах, а также право детей на охрану здоровья и медпомощь.

Заслушав доклад, депутаты перешли к вопросам. Владислав Зырянов спросил о том, как уполномоченный относится к необоснованному лишению родительских прав. Ирина Мирошникова пояснила, что законодательную базу необходимо обновлять, также нужно обеспечить и контроль за деятельностью органов опеки. Вера Оськина обратила внимание на большое количество происшествий на дорогах с участием детей и спросила, какая работа запланирована в этой части с профильными министерствами. Омбудсмен отметила, что сотрудничество уже идет, также она подчеркнула, что в территориях и районных центрах проводят регулярные проверки объектов дорожного движения на безопасность.

Анатолий Самков спросил о том, насколько сотрудники опеки сегодня отвечают необходимым квалификациям.

«Ни в одном вузе не обучают быть сотрудником опеки. Качество работы в значительной степени зависит от подходов. В целом же нагрузка на органы опеки большая. Считаю, что количество тех полномочий, которые переданы опеке, невозможно выполнить в полной мере. На местах обеспечение сотрудниками составляет 40 %», — подчеркнула она.

В этой связи, уполномоченный подняла вопрос об открытии в Красноярском крае единого органа опеки, отметив, что учреждение могло бы существенно снизить случаи нарушения прав детей и систематизировать работу с юными жителями региона. Депутат Илья Зайцев поинтересовался, что мешает краевой власти создать в регионе единый орган опеки. Омбудсмен пояснила, что ничего не мешает: «Необходимо убеждение и добрая воля», — добавила она.

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Александр Глисков спросил, сохраняется ли в Красноярске очередь в детские сады. «Ваше категоричное мнение по этому поводу: надо строить или не надо?», — обратился депутат. «Потребность в местах в сады сохраняется — это очевидно», — ответила омбудсмен. Депутат Денис Притуляк рассказал о проблемах с реконструкцией школ в районах, спросив Мирошникову о том, какие рычаги воздействия, по ее мнению, еще нужны, чтобы работы были завершены. Уполномоченный пояснила, что все вопросы необходимо взять на контроль.

Елена Пензина подняла тему детей-сирот, подчеркнув, что выходя из детского дома, воспитанники остаются без поддержки и испытывают трудности с получением жилья. Она высказала мнение, что таких детей нужно сопровождать после выпуска из детдома еще какое-то время и помогать им с процедурами по получению жилья.

«Сегодня очередь на жилье в Красноярском крае составляет 7 тысяч человек — это очень много, большой скачок. Это говорит о том, что ситуация все-таки налажена. Работа по сопровождению таких детей начата в крае. Я согласна, памятки и перечни документов надо создавать, надо разъяснять детям эти моменты», — отметила детский омбудсмен.

По итогам обсуждения вопроса депутаты приняли доклад к сведению, а также отметили, что главной задачей для краевых властей должно стать создание единого центра по опеке и попечительству. Присутствующий на заседании сессии губернатор края Виктор Толоконский отметил, что готов обсуждать эту инициативу.

Мирошникова Ирина Юльевна
Мирошникова Ирина Юльевна
Уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае
Зырянов Владислав Валерьевич
Зырянов Владислав Валерьевич
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края
Оськина Вера Егоровна
Оськина Вера Егоровна
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края
Самков Анатолий Петрович
Самков Анатолий Петрович
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва, Глава Совета ветеранов Красноярского края
Зайцев Илья Александрович
Зайцев Илья Александрович
Депутат Заксобрания Красноярского края, ведущий ТВК
Глисков Александр Александрович
Глисков Александр Александрович
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва, руководитель фракции ЛДПР в ЗС
Притуляк Денис Геннадьевич
Притуляк Денис Геннадьевич
Депутат Заксобрания Красноярского края III созыва от Ачинска и Ачинского района (ЛДПР), Координатор Ачинского городского местного отделения ЛДПР
Пензина Елена Евгеньевна
Пензина Елена Евгеньевна
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва
Толоконский Виктор Александрович
Толоконский Виктор Александрович
Губернатор Красноярского края

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