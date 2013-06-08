Красноярского мэра собираются выбирать с нарушением закона

Проведение выборов мэра Красноярска в единый день голосования, 10 сентября 2017 года, противоречит закону. Это следует из ответа Центральной избирательной комиссии РФ на письмо координатора красноярского краевого отделения ЛДПР.

Дело в том, что назначая выборы главы Красноярска на единый день голосования, действующие власти города ссылались на закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (№67-ФЗ от 12.06.2002).

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Однако, по тому же закону, полномочия мэра не могут действовать более 5 лет. А Эдхам Акбулатов вступил в должность 19 июня 2012 года.

В Центризбиркоме пояснили, что выборы мэра в том, виде в котором они существуют сейчас в Красноярске, не регулируются федеральным избирательным законодательством. Следовательно, никакого отношения к единому дню голосования не имеют и назначение их на этот день, по сути, является нарушением закона.

Добавим, в Омске, например, действует именно такая система — действующий мэр города вступил в должность 11 июля 2012 года. Потому, и выборы нового главы пройдут 11 июля этого года.